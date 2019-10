Incontournable en équipe de France et primordial en Russie lors du titre de champion du monde décroché par les Bleus, Antoine Griezmann connaît moins de réussite en club en ce début de saison. Passé de l'Atlético de Madrid au Barça cet été, le Maconnais ne s'est vu dérouler le tapis rouge ni par les supporters, furieux de sa non-venue l'été précédent, ni par Lionel Messi, qui n'a jamais affiché publiquement un enthousiasme débordant à l'idée de collaborer avec lui.

Auteur de trois buts et deux passes décisives en neuf matches depuis le début de saison, le Français connaît une adaptation mitigée. Il évolue majoritairement sur le côté gauche de l'attaque, alors qu'il occupait une position axiale chez les Colchoneros. Dimanche, il a même été cantonné au banc pour la première fois de la saison face au FC Seville (4-0), et il n'en est jamais sorti. En son absence, le Barça a livré sa plus belle prestation de la saison, et Ousmane Dembélé, son grand ami en Bleu, titulaire sur son côté gauche, a flambé en marquant un joli but.

"Il a quand même mis trois buts"

Alors y a-t-il un problème Griezmann au Barça ? Son coéquipier Clément Lenglet a démenti fermement : «Je côtoie Antoine au quotidien, je peux vous dire qu'il est très content à Barcelone. C'est quelqu'un de très positif. Il adore faire des blagues, il n'a pas changé entre l'équipe de France et Barcelone. Antoine vient d'arriver, le Barça joue un peu différemment de l'Atlético. Il a quand même mis trois buts. C'est assez positif. Il travaille énormément pour l'équipe. Il est plus sur un côté avec nous. Il nous aide par son talent, son sens du sacrifice. Pour moi, il n'y a pas de cas Antoine Griezmann" a assuré le défenseur formé à Nancy. Quoi qu'il en soit, le Français aura l'occasion de retrouver de la confiance en Islande, vendredi, et face à la Turquie, lundi prochain.