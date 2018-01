Retour raté pour Nigel de Jong, réussi pour Mario Gomez

De Jong malheureux, Gomez chanceux : deux "revenants" ont connu samedi des fortunes diverses en Bundesliga, lors d'un après-midi où aucun des six premiers du classement ne jouait.

Le Néerlandais finaliste de la Coupe du monde 2010 Nigel de Jong, transféré à Mayence cet hiver de Galatasaray où il ne jouait plus, a manqué son retour samedi en concédant un pénalty lors de la défaite à Hanovre (3-2). Mayence, 15e avec 17 points, continue de flirter dangereusement avec la zone de rélégation, puisque le 16e en fin de saison (actuellement Brême avec 16 pts) est contraint à un match de barrage contre le 3e de deuxième division.

De Jong, milieu de terrain défensif de 33 ans, avait déjà joué en Bundesliga à Hambourg entre 2006 et 2009, avant de devenir champion d'Angleterre avec Manchester City en 2012.

Gomez, quasi buteur et déjà décisif

Un autre "revenant", le buteur international Mario Gomez, qui vient de quitter Wolfsburg pour revenir dans son club d'origine Stuttgart, a lui réussi sa rentrée, en étant à l'origine du but vainqueur de son équipe à domicile contre le Hertha Berlin (1-0).

A l'entrée de la surface de réparation de Berlin, Gomez a été victime d'une faute qui aurait pu valoir un pénalty. Mais le défenseur berlinois Niklas Stark, dans l'action, a poussé le ballon vers son propre but et lobé son gardien. L'arbitre avait eu le bon réflexe d'attendre une seconde avant de siffler, et le but a été validé.

Le promu Stuttgart, qui plane aussi à faible altitude au dessus de la zone dangereuse, s'est donné un peu d'air grâce à cette victoire, en remontant à la 12e place avec 20 points.