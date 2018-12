Bundesliga - Moenchengladbach écrase Stuttgart (3-0), soirée cauchemardesque pour Pavard

Ce n'est pas un scoop : Benjamin Pavard vit une première partie de saison très compliquée du côté de Stuttgart. Après un été de rêve en Russie, le retour sur terre est rude pour le champion du monde. Mais jusqu'ici, il pouvait se raccrocher à une branche : une série incroyable de 59 matches consécutifs joués sans rater la moindre minute. Au vu de la liste des champions du monde sur le flanc depuis le début de saison, l'exploit était remarquable.

Sauf que dimanche, la série qui s'étendait tout de même depuis le 10 mars 2017 a pris brusquement fin et de la pire des manières. Stuttgart a pris la marée face à Mönchengladbach (3-0) et pointe désormais à la 16e place de Bundesliga. Ça non plus, ce n'est pas un scoop. Plus embêtant pour le Français : loin de l'action sur les deux premiers buts, il a marqué lui-même contre son camp, à la 84e minute, en voulant détourner en corner un tir d'un attaquant adverse.

Csc et blessure, la double peine

Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, il s'est blessé à la cuisse sur l'action. Il est d'abord resté au sol avant de quitter le terrain, sans être remplacé puisque son coach Dieter Hecking avait déjà effectué ses trois remplacements.

En souffrance en équipe de France où il a de plus en plus de mal à tenir son côté droit, en grosse difficulté à Stuttgart qui ne s'attendait sans doute pas à jouer le maintien, Benjamin Pavard a sans doute hâte que se termine cette phase aller. Elle a peut-être pris fin plus tôt que prévu pour lui sur la pelouse du Borussia Park. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.