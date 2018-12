Franck Ribéry : "Encore cinq mois, et après... tu ne sais jamais ce qui va se passer dans la vie"

Franck Ribéry se régale encore en Bavière. Double buteur, il a été décisif samedi lors de la victoire du Bayern à Francfort (0-3). Interrogé par Sky Allemagne à la fin du match pour savoir s'il avait encore envie de jouer l'an prochain au sein du club munichois, le Français a répondu : "Oui, bien sûr. J'aime le Bayern et le Bayern m'aime. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. J'essaye de jouer le plus possible, de prendre du plaisir. Encore cinq mois, et après... tu ne sais jamais ce qui va se passer dans la vie".

Son président Uli Hoeness avait récemment indiqué que ses deux joueurs emblématiques Arjen Robben (34 ans) et Ribéry jouaient "très vraisemblablement" leur dernière saison sous le maillot du "Rekordmeister". "Dommage qu'il ait 35 ans", a dit son entraîneur Niko Kovac après le match, louant la forme du moment de son attaquant, qui vient de marquer quatre buts lors de ses trois derniers matches. Ribéry est arrivé au Bayern en 2007. Il a remporté la Ligue des champions en 2013, ainsi que huit titres de champion d'Allemagne et cinq coupes nationales.