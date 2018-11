Werder-Mönchengladabch (1-3) : Alassane Pléa signe un triplé en 13 minutes

Alassane Pléa s'éclate outre-Rhin. L'ancien Niçois s'est illustré samedi en signant un superbe triplé pour offrir la victoire au Borussia Mönchengladbach à Brême (1-3) et porter son équipe sur les talons de Dortmund, leader au classement. Pléa a trouvé les filets à trois reprises en l'espace de 13 minutes (39e, 48e, 52e) et totalise désormais huit buts et trois passes décisives en onze matches de Bundesliga. Il s'empare au passage de la première place du classement des buteurs.

L'attaquant français y a mis la manière. Il a réalisé un superbe enchaînement pour éliminer deux défenseurs avant de glisser le ballon au fond des filets du pied gauche sur l'ouverture du score. Il a ensuite parfaitement conclu un corner magnifiquement botté par Thorgan Hazard avant de boucler son festival par une reprise pleine de toucher et de sang-froid sur une nouveau service impeccable du Belge. Remplacé en fin de match, Pléa a eu droit à l'ovation méritée des supporters de Mönchengladbach présents à Brême.

Et aux félicitations de son entraîneur. Grâce au triplé de son attaquant, la formation de Dieter Hecking poursuit son remarquable début de saison et peut attendre sereinement le Klassiker. Mönchengladbach est en effet revenu provisoirement à une longueur du Borussia Dortmund, leader, tout en prenant trois points d'avance sur le Bayern Munich, avec une différence de buts favorables par rapport au club bavarois (+13 contre +7). Pléa n'y est vraiment pas pour rien.