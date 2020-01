Erling Haaland n'est pas mis longtemps à s'adapter à ses nouvelles couleurs. Mieux, il n'aura mis que vingt minutes pour se mettre les supporteurs du Borussia Dortmund dans la poche. Le temps d'inscrire un triplé sur ses trois seuls tirs du match ce samedi face à Augsburg. Sur le banc au coup d'envoi, Haaland a vu ses partenaires être menés 2-0 puis 3-1 à la 55e avant que la tendance ne s'inverse complètement et que les futurs adversaires du Paris Saint-Germain ne s'imposent (3-5). Le Borussia est 4e de Bundesliga à quatre points du leader, Leipzig.

Haaland : trois tirs, trois buts

Sur la pelouse d'une équipe du ventre mou, les joueurs de Lucien Favre ont d'abord beaucoup souffert. Niederlachner (34e) puis Richter (46e) ont donné l'avantage à Augsburg avant que Brandt (49e) ne réduise l'écart puis que Niederlachner (55e), encore lui, ne le refasse passer à deux buts. Il restait alors une grosse demi-heure de jeu. C'est le moment choisi par Favre pour lancer la recrue hivernale de Dortmund : Erling Haaland. A la 56e minute précisément.

Trois minutes plus tard seulement, Sancho trouvait son nouvel avant-centre pour le premier de ses trois buts (59e). Le deuxième allait suivre dix minutes plus tard sur une passe décisive d'Hazard (70e) pour mettre Dortmund devant alors que Sancho avait égalisé. Enfin, le troisième en autant de tirs du Norvégien, est survenu à la 79e minute. Un triplé pour Haaland dès son premier match, une victoire (3-5), que Dortmund pouvait-il demander de plus ?