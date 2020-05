BUNDESLIGA - Mario Götze, l'auteur du but vainqueur de la finale du Mondial 2014 pour l'Allemagne, quittera Dortmund en fin de saison. Le directeur sportif du Borussia, Michael Zorc, l'a affirmé samedi sur Sky, avant le match de son équipe à Wolfsburg, dans le cadre de la 27e journée.

Une fois de plus, Mario Götze a débuté le match sur le banc, samedi. Et l'aventure entre lui et Dortmund va se terminer à la fin de la saison. "Nous sommes d'accord pour ne pas poursuivre notre collaboration au-delà de cette saison", a ainsi déclaré Michael Zorc, directeur sportif du Borussia interrogé juste avant le match à huis clos de la 27e journée de Bundesliga à Wolfsburg. La décision a donc été prise "en commun", assure Zorc au micro de Sky. Il n'a donné aucune indication sur la prochaine destination de l'attaquant de 27 ans.

Héros national à 22 ans, grâce à son but en finale du Mondial 2014 contre l'Argentine, Götze n'a jamais réussi à devenir le très grand joueur que certains voyaient en lui. Après un passage difficile au Bayern Munich, où il ne s'était jamais imposé, il était revenu à Dortmund en 2016. Mais malgré quelque éclairs sporadiques, il n'est pas redevenu un élément majeur du club. Cette saison, l'entraîneur Lucien Favre l'a rarement utilisé. Il n'a été titularisé que cinq fois en 27 journées de championnat, et une fois en Ligue des champions.

