Après le Bayern, Hoffenheim s'offre Schalke qui rate l'occasion de prendre la tête

Invaincu depuis deux mois, Schalke 04 est tombé à Hoffenheim (2-0) et a manqué l'occasion de s'emparer de la tête du Championnat d'Allemagne.

L'équipe de Benjamin Stambouli et Amine Harit, qui pouvait prendre seule les commandes de la Bundesliga dimanche, s'est fait surprendre par Hoffenheim (12e avant ce match), pourtant souvent en difficulté à domicile. Tout l'inverse de Schalke, dont la dernière défaite à l'extérieur remontait à la saison dernière face au Werder Brême, en mars.

Le TSG 1899 est un peu la bête noire du club de la Ruhr. En avril dernier, Schalke avait été étrillé 5-2 chez lui par ce même adversaire. Les joueurs de David Wagner étaient donc prévenus, d'autant que Hoffenheim restait sur une très belle performance lors de la précédente journée : une victoire 2-1 face au Bayern Munich.

Bebou a fait basculer le match

Après avoir dominé une grande partie de la rencontre, Schalke a craqué dans les vingt dernières minutes. L'entrée d'Ihlas Bebou a fait basculer le match. L'ailier togolais a d'abord mis en difficulté le gardien de Schalke, Alexander Nübel, par une frappe puissante, repoussée dans les pieds du Croate Andrej Kramaric pour l'ouverture du score (1-0, 72e). Puis il a tué le suspense en inscrivant le deuxième but sur une très belle action individuelle (2-0, 85e).

Avec ce revers malvenu, avant le derby de la Ruhr face à Dortmund samedi prochain, Schalke occupe la 7e place. A seulement deux longueurs toutefois du leader Mönchengladbach, dans une première partie de tableau très disputée, où neuf équipes se tiennent en deux points.

Cette 8e journée n'a en effet pas permis d'y voir plus clair. Mönchengladbach a été battu 1-0 à Dortmund, seul véritable gagnant du week-end et désormais quatrième, Leipzig (5e) et Wolfsburg (2e) n'ont pu se départager (1-1) et le Bayern (3e) a été accroché à Augsbourg (2-2). En bas de tableau, Cologne s'est donné de l'air en gagnant son match dimanche après-midi face au dernier Paderborn (3-0) et occupe à présent la 15e place.