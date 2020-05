Six des dix cas de coronavirus officiellement détectés parmi les clubs de première et deuxième divisions allemandes de football sont désormais localisés : après trois cas à Cologne révélés vendredi, deux concernent Mönchengladbach et un Dresde (D2).

Lundi, la Ligue allemande de football (DFL) a annoncé que dix personnes sur les 1724 testées dans les 36 clubs de première et deuxième divisions étaient positives. Mardi, le quotidien régional Rheinische Post rapporte, citant des sources proches du club, que deux cas concernent un joueur et un physiothérapeute de Mönchegladbach. Les deux hommes ont été envoyés en quarantaine chez eux, et l'entraînement s'est poursuivi normalement. Le club de l'ouest de l'Allemagne n'a pas confirmé officiellement ces informations.

Cologne avait déjà reconnu en fin de semaine dernière avoir deux joueurs et un préparateur physique touchés. Le Dynamo de Dresde a de son côté annoncé un cas. Toujours en deuxième division, le Erzgebirge Aue a enregistré un positif, lors de la deuxième vague des tests. Ce cas s'ajoute aux dix officiellement révélés lundi par la DFL après la première vague. La chancelière Angela Merkel et les chefs des 16 gouvernements régionaux doivent tenir mercredi une vidéo-conférence pour décider notamment de donner leur feu vert à la reprise de la Bundesliga à huis-clos, possiblement à partir du 15 mai.

