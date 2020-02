A moins de vingt jours de croiser le PSG, le Borussia continue de s'amuser. Encore porté par Erling Haaland, titularisé pour la première fois et auteur de ses sixième et septième buts en 136 minutes jouées, Dortmund n'a fait qu'une bouchée de l'Union Berlin (5-0), ce samedi, lors de la 20e journée. Preuve que l'arrivée du prodige norvégien a tout changé, le BVB a inscrit 15 buts lors de ses trois derniers matches. "Je ne suis pas encore à 100% et je dois encore travailler, mais je suis content de mon football", a-t-il dit au micro de Sky après la rencontre.

Les dirigeants du club, qui annonçaient leur intention de jouer le titre de champion, monopolisé par le Bayern depuis 2013, ont investi très gros dans ce mercato hivernal : outre Haaland, venu pour 20 millions d'euros, ils ont recruté jeudi l'international allemand Emre Can (Juventus), d'abord en prêt mais avec un engagement d'achat pour une somme de 25 millions d'euros.

Vidéo - Zlatan c'est bien mais c'est vieux, Haaland est le meilleur coup de ce mercato 04:04

Un sommet Bayern - Leipzig à venir

Le Bayern, lui, a pris provisoirement la tête de la Bundesliga en s'imposant à Mayence (1-3), et en attendant le choc de la journée opposant le RB Leipzig à Mönchengladbach (18h30). Le club bavarois a aligné une septième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, en débutant la rencontre tambour battant. Servi par Benjamin Pavard, Robert Lewandowski a inscrit très tôt son 22e but en championnat. Les hommes d'Hans-Dieter Flick ont creusé l'écart en 26 minutes.

Au classement, le champion en titre mène avec 42 points, et Leipzig (40 pts) doit impérativement gagner à 18h30 s'il veut repasser devant et conserver son fauteuil de leader. Dortmund prend provisoirement la troisième place à trois points du Bayern. Dimanche prochain, le sommet Bayern-Leipzig pourrait être un tournant du championnat, ou du moins donner une indication décisive sur les capacités des uns ou des autres à viser le titre.