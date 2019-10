L'information fait la Une de Bild de mercredi. Selon le quotidien allemand, Lucien Favre est sur la sellette du côté du Borusia Dortmund. Si ce n'est pas de manière imminente, l'entraîneur suisse va devoir ramener la coupe à la maison s'il veut sauver son poste. En effet, ses dirigeants visent le titre en Bundesliga cette saison. Et un éventuel faux pas pourrait être fatal à l'ex-coach de l'OGC Nice.

Le gros coup pour Dortmund

Pour le remplacer, Dortmund flaire le gros coup. Toujours selon Bild, la piste prioritaire mène en effet à un certain... José Mourinho. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, le Special One connaît bien Michael Zorc, le directeur sportif du BvB, avec qui il serait d'ailleurs en très bons termes. Ce dernier estime que son arrivée ferait probablement basculer son club dans une nouvelle dimension.

"Je vise un des cinq grands championnats européens, confiait-il en juillet dernier. Si vous me dites qu'un club dans un autre pays peut se battre pour être champion, construire quelque chose de spécial, amener ce club dans ce pays à un autre niveau - peut-être, qui sait", confiait en juillet dernier le Portugais. Une signature chez les Marsupiaux lui ouvrirait les portes d'un cinquième championnat européen après le Portugal, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne.

Avec son expérience et son charisme, Mourinho apporterait probablement quelque chose de plus au Borussia. Mais, pour l'heure, Lucien Favre est toujours bel et bien sur le banc. Pour y rester, il sait ce qu'il lui reste à faire.