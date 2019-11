Une nouvelle fois impressionnant, le RB Leipzig a balayé l'avant-dernier Cologne 4-1 samedi lors la 12e journée de Bundesliga, et a chipé la deuxième place au Bayern Munich à la faveur de la différence de buts. Avec 24 points, les "Taureaux Rouges" sont à une longueur du leader Mönchengladbach, battu à l'Union Berlin (2-0), et à égalité avec le Bayern Munich, vainqueur 4-0 à Düsseldorf.

L'équipe du jeune entraîneur star Julian Nagelsmann (32 ans) vient de marquer 24 buts en cinq matches, toutes compétitions confondues. Le RB, où le jeune international espoirs français Christopher Nkunku a particulièrement brillé (une passe décisive, un pénalty obtenu et une sortie sous les ovations à la 75e minute), a marqué par Timo Werner (22e), Emil Forsberg (32e sur pénalty et 79e sur coup franc direct) et Konrad Laimer (37e). Cologne avait répliqué par Rafael Czichos (3-1, 39e).