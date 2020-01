On file tout droit vers une révolution en Bundesliga. La Ligue allemande (DFL) devrait rapidement proposer à ses clubs d'abaisser à 16 ans l'âge minimal pour pouvoir jouer en première et deuxième division. La mesure sera soumise aux 36 clubs professionnels lors de la prochaine assemblée générale en mars, indique le quotidien Bild.

Selon le règlement actuel, un joueur ne peut débuter chez les professionnels que s'il a 18 ans révolus ou s'il est né dans la dernière année de la catégorie U19 en cours. Ce qui a permis à l'international turc Nuri Sahin d'établir en 2005 le record absolu de précocité en Bundesliga, en entrant en jeu pour Dortmund à l'âge de 16 ans et 335 jours. Le Commission "formation" de la DFL propose désormais d'abaisser à 16 ans l'âge limite.

Nagelsmann est contre

Dortmund soutient notamment ce projet, qui lui permettrait de faire débuter chez les pros dès la saison prochaine (soit un an plus tôt qu'avec l'actuel règlement) son génie précoce Youssoufa Moukoko, qui pulvérise les records de buts en U19 et brille en UEFA Youth League alors qu'il n'a que 15 ans. "Nous sommes pour le moment gravement désavantagés par rapport aux autres championnats et en compétitions internationales, parce que nous ne pouvons pas intégrer dans les équipes professionnelles de très jeunes joueurs doués de talents exceptionnels", plaide le responsable de la formation au Borussia Dortmund Lars Ricken.

"En ce moment, il y a malheureusement plusieurs cas concrets de joueurs qui ont renoncé à venir en Bundesliga, parce qu'ils savaient qu'ils pourraient jouer en professionnels plus tôt dans un autre pays", ajoute l'ancien prodige, vainqueur de la Ligue des champions en 1997 à 20 ans. L'entraîneur du RB Leipzig Julian Nagelsmann, actuel leader du championnat d'Allemagne, défend ouvertement un avis différent : "Je ne suis pas très partisan de cette mesure. Si je fais monter des joueurs encore plus tôt, ils seront encore plus tôt sous pression et sous le regard des médias", argumente-t-il.

Julian NagelsmannGetty Images

"Je ne suis pas un scientifique et je n'ai pas vraiment étudié ça, mais je n'arrive pas à croire que ce soit bon pour le développement d'être un joueur de Bundesliga à 16 ans", souligne le technicien de 32 ans.