La solution allemande pour reprendre le championnat ? Dépister les joueurs tous les 3 jours

Alors que Dortmund a repris l'entrainement cette semaine, aucune date de reprise de la Bundesliga, suspendue à titre provisoire jusqu'au 30 avril, n'a encore été communiquée. Mais comme tous les championnats européens, l'objectif est évidemment de reprendre le plus vite possible en assurant la sécurité des joueurs et des staffs face à la pandémie de Coronavirus qui touche le Vieux Continent.

Si en France, à l'image de Waldemar Kita, chacun propose sa solution, un groupe de travail mis en place par la Ligue allemande travaille sur une piste, selon la chaîne MDR : soumettre les joueurs à des tests au Covid-19 très réguliers, soit tous les trois jours.

Des effectifs réduits

Si un joueur est testé positif au virus, ce n'est plus le groupe entier, comme il était d'usage jusqu'ici, qui est mis en quarantaine mais seulement le joueur concerné. L'autre recommandation concerne les effectifs. Le groupe de travail préconise de les réduire à 13 joueurs de champs et deux gardiens de but lors des matches afin de limiter la concentration de personnes au même endroit.