Il est parti comme une légende. Laissé libre par le Bayern Munich cet été après douze ans d’un engagement de tous les instants et avec 9 titres de Bundesliga dans la musette, Franck Ribéry est incontestablement l’un des joueurs phares de l’histoire du géant bavarois. Une star parmi toute la constellation qu’a pu compter le club le plus titré d’Allemagne.

Mais ce n’est pas l’avis de tout le monde. Car certains ont gardé un mauvais souvenir du Français au Bayern Munich, comme Louis van Gaal. Dans une longue interview accordée mardi à France Football, le technicien batave est revenu sur les critiques qu’il a pu subir dans le passé, notamment son incapacité présumée à gérer des stars. Un avis balayé d’un revers de main par le Néerlandais.

"La star a un statut, dans le club comme dans l’équipe, a-t-il d’abord exposé. Arrive un entraîneur, qui croit en un concept collectif… Beaucoup de vos collègues ont écrit que je n’étais pas capable de manager des joueurs matures et affirmés. C’est faux. Tout dépend si le joueur en question est prêt à s’inscrire ou pas dans le cadre de l’équipe et dans la structure collective que je veux créer. J’ai entraîné Figo et Rijkaard quand ils avaient la trentaine. A trente-quatre ans, Rijkaard était ouvert à mes idées. Il n’a pas utilisé son statut à des fins personnelles, mais collectives. Ces joueurs-là sont beaucoup plus utiles que ce que vous appelez des stars. Figo était ma star. Ribéry ne l’était pas. Il pensait bien plus à lui qu’à l’équipe".