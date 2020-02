En cette période de Saint-Valentin, voilà que c'est une possible séparation qui fait parler ce mercredi. Après trois ans d'amour, le Bayern Munich et Corentin Tolisso pourraient en effet se quitter dans les prochains mois. Selon le très sérieux quotidien Bild, c'est en tout cas ce que désire le club bavarois, qui serait en quête de liquidités pour recruter de nouveaux joueurs l'été prochain.

Tolisso a perdu sa place de titulaire

Deuxième recrue la plus chère de l'histoire du Bayern (derrière Lucas Hernandez), Tolisso est donc visiblement poussé vers la sortie par ses dirigeants. Il faut dire que depuis l'intronisation d'Hansi Flick au poste d'entraîneur, l'international français a perdu sa place de titulaire. Et ce nouveau rôle de remplaçant ne lui convient pas. Ainsi, le média allemand précise que le joueur ne serait pas contre un possible transfert lors du mercato estival.

Recruté pour 41,5 millions d'euros (+ 6 de bonus) en 2017, Corentin Tolisso ne manquerait certainement pas de courtisans. Pour l'ancien joueur de l'OL, l'été s'annonce décidément bien agité...