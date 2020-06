MERCATO - Leroy Sané file tout droit vers le Bayern Munich. Annoncé par Bild, le transfert de l'international allemand de Manchester City a été confirmé par les médias britanniques, dont la BBC et Sky Sport. Le montant devrait être inférieur à 50 millions d'euros.

Cette fois, c'est probablement la bonne. Après avoir longtemps flirtés sans jamais rien concrétiser, le Bayern Munich et Leroy Sané sont (très) proches de s'unir. Selon les informations du quotidien allemand Bild, un accord formel a été trouvé entre le club bavarois et Manchester City, qui avait tenté de prolonger son joueur... en vain. Bien décidé à rejoindre le Bayern, Sané semble donc avoir obtenu gain de cause.

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A 4 HEURES

Un contrat jusqu'en 2025 ?

Très vite relayée en Angleterre, l'information a également été confirmée par deux médias très sérieux comme la BBC et Sky Sports. Concernant le montal du deal, une chose semble certaine : il sera inférieur à 50 millions d'euros (la BBC parle de 48-49 millions d'euros). Toutefois, plusieurs bonus devraient être inclus, pouvant faire grimper l'addition d'une bonne dizaine de millions d'euros.

De son côté, Leroy Sané devrait signer un contrat jusqu'en 2025. L'international allemand ne devrait pas disputer la Ligue des champions en août avec les Citizens, ce qui pourrait donc lui permettre de rejoindre le Bayern dès la fin de la saison anglaise. Un moment qu'il attend depuis maintenant bien longtemps...

Play Icon WATCH "On lui a proposé 2 ou 3 fois de prolonger et il a refusé" : Guardiola acte le départ de Sané 00:00:47

Bundesliga Clemens Tönnies, le président de Schalke 04, démissionne IL Y A 3 HEURES

Play Icon