TRANSFERTS - Clément Lenglet voudrait rester au Barça, le Bétis Séville lorgne Bertrand Traoré, Manchester City s'invite dans le dossier Jack Grealish, Chelsea veut engager une jeune pépite de Manchester United, Newcastle piste le fils de Laurent Robert... Voici notre bulletin mercato du jour.

Lenglet fidèle au Barça ?

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2023, Clément Lenglet ne se voit pas partir cet été même si son nom a été cité il y a quelques semaines du côté de l'Inter Milan. "Ce sont des rumeurs difficiles à commenter. Je suis très heureux à Barcelone, je joue régulièrement, la ville est magnifique, je viens d’y avoir mon premier enfant... Après avec la crise, on n’est à l’abri de rien, la situation est difficile pour tous les clubs", a déclaré l'ex-Nancéien, au Parisien.

Notre avis : Si le Barça a une bonne affaire à réaliser cet été sur le marché des transferts, il n'hésitera pas à proposer des joueurs en échange comme il l'avait fait l'été dernier avec Ousmane Dembélé pour tenter de rapatrier Neymar.

Traoré sur les tablettes du Bétis Séville

Un an après avoir acheté Nabil Fekir, le Bétis Seville serait intéressé par un autre joueur lyonnais. Selon le média espagnol Estadio Deportivo, Bertrand Traoré, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'OL, pourrait rejoindre l'international français cet été. Le milieu offensif burkinabé de 24 ans a joué 27 matches de L1 cette saison et n'a été titularisé qu'à 14 reprises.

Notre avis : En cas d'offre satisfaisante, Lyon laissera partir Bertrand Traoré cet été.

Un derby de Manchester pour Grealish ?

Lundi le média britannique L'Express révélait que Jack Grealish cherchait une maison à Manchester. Alors que l'intérêt des Red Devils, prêts à débourser plus de 80 millions pour le capitaine d'Aston Villa, n'est plus un secret, un autre acteur, et non des moindres, pourrait s'inviter dans le dossier. Selon les informations du Telegraph, Manchester City viserait aussi le milieu de 24 ans en cas de départ de Leroy Sané cet été. Pep Guardiola n'a d'ailleurs jamais caché son intérêt pour le natif de Birmingham : "C'est l'un des meilleurs du championnat, je suis un grand fan du joueur", a déclaré le technicien catalan avant la finale de la Coupe de la Ligue, l'hiver dernier.

Notre avis : Manchester United a une longueur d'avance sur ce dossier mais un coup de fil de Pep Guardiola peut encore tout changer...

Kouassi a passé sa visite médicale avec le Bayern

En fin de contrat aspirant au PSG au 30 juin, Tanguy Kouassi se rapproche du Bayern Munich. Comme dévoilé par Bild, le défenseur central a passé sa visite médicale en Bavière ce mardi. Il ne manque désormais plus que la signature de son contrat.

Notre avis : Pas de surprise, Kouassi va débarquer au Bayern.

Chelsea prêt à engager Gomes

Manchester United est sur le point de perdre l'une de ses pépites. Le milieu offensif, Angel Gomes, auteur de deux apparitions cette saison en Premier League, mais très efficace dans le championnat U23 (cinq matches, quatre buts et deux passes décisives), ne s'est pas entendu sur le plan contractuel avec les Red Devils. Selon The Independant, Chelsea serait prêt à s'engouffrer dans la brèche. Les Blues pourraient ainsi offrir 'un beau contrat" au joueur de 19 ans, également suivi de près en Bundesliga, en Liga et en Serie A.

Notre avis : Après avoir enrôlé Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea a bien démarré le mercato estival et ne devrait pas s'arrêter là...

Newcastle intéressé par le fils de Robert

Avec ses coups-francs mémorables et sa patte gauche phénoménale, Laurent Robert a laissé de très bons souvenirs aux supporters de Newcastle (ndlr : entre 2001 et 2005). Cet été, Thomas Robert (19 ans), le fils de l'ex-Parisien qui n'a pas signé le contrat de trois ans proposé par Montpellier, pourrait s'engager chez les Magpies selon les informations du Daily Mail. Sur le terrain, ce dernier peut évoluer en tant que meneur de jeu ou sur les ailes.

Notre avis : Voir le fils de Laurent Robert porter la tunique de Newcastle, ce serait la belle histoire de la saison 2020-2021.

Laurent Robert sous le maillot de Newcastle... Quinze ans après son départ, son fils pourrait rejoindre les Magpies. Crédit: Getty Images

Getafe lève l'option d'achat du Barcelonais Cucurella

Dans un communiqué publié sur son site officiel mardi matin, le FC Barcelone a annoncé que Getafe allait lever l'option d'achat pour le milieu gauche Marc Cucurella. Le club madrilène va dépenser 10 millions d'euros pour ce joueur de 21 ans. De leur côté, les Blaugrana toucheront 10% du montant d'un éventuel futur transfert de l'international Espoirs espagnol.

Notre avis : Ses finances ne sont pas au beau fixe. Le Barça n'a donc pas hésité à vendre l'un de ses jeunes talents qui ne s'est jamais imposé en équipe première.

Faivre signe à Brest

Le désormais ex-Monégasque Romain Faivre s'est engagé jusqu'en 2024 au Stade Brestois, a annoncé mardi le club breton sur Twitter. Le milieu de terrain de 21 ans, ex-international U20, a joué quatre matches toutes compétitions confondues cette saison avec l'AS Monaco.

Notre avis : Une belle trouvaille pour le Stade Brestois qui s'apprête à perdre Mathias Autret, proche de l'AJ Auxerre.

