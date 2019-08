Non, Philippe Coutinho ne rejoindra pas Paris et le PSG. Au terme d'un ultime rebondissement, le Brésilien rejoint la Bavière et le Bayern Munich, qui a bel et bien bouclé son arrivée ces dernières heures. Le cliub bavarois a officialisé la nouvelle tard dans la soirée de vendredi soir, confirmant la formule du transfert : un prêt d'un an avec option d'achat.

"Nous avons un accord avec le Barça. Il va passer sa visite médicale dimanche ou lundi", avait de son côté expliqué Karl-Heinz Rummenigge, le président du club bavarois, après le match nul du Bayern face au Herta Berlin (2-2). Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du FCB, avait également répandu la nouvelle dans un entretien donné à la chaîne ZDF. "Je peux confirmer qu'avec Karl-Heinz Rummeniggen, nous sommes allés à Barcelone cette semaine et nous avons conclu un accord avec le Barça, le joueur et ses représentants. Le transfert dépend encore de quelques détails. Je suis très heureux que nous ayons un tel joueur au Bayern", a déclaré "Brazzo".

Amor avait lancé le bal des révélations

Plus tôt dans la soirée, c'est Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du FC Barcelone, qui avait annoncé un accord de principe, avant le match d'ouverture de la Liga entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone.

"On peut confirmer qu'il y a un accord de principe, en l'occurrence, pour le prêt de Coutinho, et à partir de là, il faut sceller l'opération", a-t-il déclaré au micro de la chaîne espagnole Movistar LaLiga, confirmant ainsi une information donnée un peu plus tôt par la radio catalane RAC1.

Et Neymar dans tout ça ?

Alors qu'il semblait pouvoir servir de monnaie d'échange dans l'opération Neymar, Coutinho a donc décidé de prendre un autre chemin. Reste à savoir si son choix aura des répercussions dans les négociations pour le retour du "Ney" au Barça. "Au sujet de Neymar, il vaut mieux ne pas parler beaucoup de ça pour le moment, surtout parce qu'il n'y a rien (de fait, NDLR), c'est un joueur du PSG", a souligné Guillermo Amor. "Ce qui doit arriver arrivera, si cela doit arriver tant que le marché est ouvert", soit jusqu'au 2 septembre en France et en Espagne, a-t-il ajouté. Le temps est compté.