Pour l'heure, le monde du football est dans le flou. Entre un calendrier à repenser, des contrats à réétudier et un mercato, peut-être, à rallonger, les incertitudes sont totales à l'heure de la pandémie de Covid-19. Mais en attendant, les clubs ne sont pas (totalement) à l'arrêt. Les joueurs non plus. Certains songent même à leur avenir proche. C'est notamment le cas de Philippe Coutinho, actullement prêté au Bayern Munich par le Barça.

Le PSG et l'Inter à l'affût, mais...

Auteur de 9 buts en 32 matches totues compétitions confondues, l'international brésilien réalise une saison correcte. Pas plus, pas moins. Résultat, le club bavarois, qui dispose d'une option d'achat aux alentours de 120 millions d'euros, n'est pas vraiment certain de la lever. De quoi plonger le joueur dans l'inconnu, bien conscient que le Barça ne compte plus vraiment sur lui. Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain dispose toutefois d'autres options.

Proche du club catalan, le quotidien affirme que le PSG et l'Inter Milan sont notamment intéressés par Coutinho. Simple bluff pour faire monter les enchères ou intérêt concret des deux clubs cités ? De son côté, le joueur ne semble pas envisager ces deux options. Sa priorité, d'après le média ibérique, serait de retourner en Premier League, où il a déjà porté les couleurs de Liverpool (2013-2018). Tottenham, Chelsea et Manchester United seraient notamment à l'affût. Les Spurs disposent toutefois d'une jolie carte en main : Tanguy Ndombele. Interessé par l'ancien milieu de l'OL, le Barça pourrait envisager un échange entre les deux joueurs.