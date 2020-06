TRANSFERTS - Thomas Meunier part en Bundesliga. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, l'international belge s'est engagé avec le Borussia Dortmund qui a officialisé sa signature jeudi après-midi. Le latéral droit s'est engagé pour quatre saisons avec le club allemand.

C'est officiellement le premier des adieux que le Paris Saint-Germain redoutait. En fin de contrat au 30 juin, Thomas Meunier a bel et bien décidé de quitter le club de la capitale à l'issue de son bail, puisqu'il est devenu, ce jeudi, un joueur du Borussia Dortmund. Le latéral belge s'est engagé avec le club de la Ruhr jusqu'en 2024 et ne disputera donc pas le "Final 8" de la Ligue des champions avec Paris, qui avait d'ailleurs éliminé le BVB au tour précédent.

Bundesliga Dortmund confirme Favre pour la saison prochaine IL Y A 2 HEURES

Une rencontre qui a pesé dans le choix de l’international belge de 28 ans, comme il l’a expliqué sur le site de son nouveau club : "Le BVB est connu pour la ferveur de son public et l’atmosphère du match que j’ai joué avec Paris au Signal Iduna Park (2-1 pour le Borussia, le 18 février en huitième de finale aller de la C1, ndlr) a influencé ma décision."

"Le Borussia joue exactement le football que je veux jouer"

Meunier, dont la destination avait été révélée il y a quelques jours par Bild, s’est aussi dit séduit par le style de jeu de la formation allemande : "Le Borussia Dortmund joue exactement le football que je veux jouer : passionnant, authentique, naturel." Une formation à laquelle il apportera par son vécu, selon Michael Zorc, directeur sportif du BVB : "Thomas Meunier est un joueur qui a démontré sa qualité au plus haut niveau en Ligue des champions et en équipe nationale sur une longue période et qui va nous faire profiter de son expérience."

Arrivé de Bruges en 2016, Thomas Meunier a pris une place de plus en plus importante en quatre saisons au Paris Saint-Germain, mais sans parvenir à devenir indiscutable, et ce malgré de bonnes performances. Il a ainsi brillé par ses fulgurances offensives, notamment, comme en témoignent ses 13 buts en 128 matches sous les couleurs parisiennes.

Paris a encore trois dossiers à boucler

Pour le PSG, c’est le donc le dénouement d’un premier dossier "mercato-interne" chaud, en cette saison particulière. Meunier, dont l’adage est "tôt ou tard" a plutôt joué la carte du tôt, en ne prolongeant pas son contrat de deux mois et en n’attendant pas la fin de celui-ci pour dévoiler son nouveau club. Qu’en sera-t-il d’Edinson Cavani, de Thiago Silva et de Layvin Kurzawa, eux aussi libres à la fin de la saison ? Pour l’Uruguayen, un départ dès le 30 juin semble entendu, pour le Brésilien et le Français, la tendance est à une courte prolongation de circonstance.

Bundesliga Dortmund aurait décidé de reconduire Favre IL Y A UN JOUR