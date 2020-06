Paris dans de beaux draps : Cavani et Meunier ne joueront pas la fin de la C1

LIGUE DES CHAMPIONS - Selon les informations de RMC Sport, Edinson Cavani et Thomas Meunier ne disputeront pas la phase finale de la C1 avec le PSG, en août prochain. Les deux joueurs ont décidé de ne pas prolonger leur bail et de partir à la fin de leur contrat.

Les histoires d’amour finissent toujours mal. Celle entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain va elle se terminer d’une drôle de manière le mardi 30 juin. Selon les informations de RMC Sport, l’Uruguayen, meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts), a décidé de ne pas prolonger l’aventure avec Paris jusqu’au mois d’août et quitter le club à la fin de son contrat. Par conséquence, il ne disputera pas le "Final 8" de la Ligue des champions à Lisbonne (12-23 août).

C’est une surprise car la tendance ces dernières heures était à une prolongation, tout comme dans le cas de Thiago Silva. Selon Marca, Cavani veut se consacrer à son prochain challenge sportif. Pas improbable que celui-ci se déroule à Madrid avec le maillot rojiblanco de l’Atlético. Cavani avait en effet failli quitter Paris pour Madrid en janvier dernier après avoir trouvé un accord avec le pensionnaire du Wanda Metropolitano. Ce choix de l’Uruguayen a une conséquence importante : Paris va perdre un élément de choix pour son objectif principal, celui de remporter la Ligue des champions. Et problème, il ne pourra pas remplacer Cavani par quelqu'un d'autre, l’UEFA ayant interdit aux clubs qualifiés d’inscrire ses recrues.

Meunier va aussi partir, Kurzawa pourrait finalement prolonger

La perte anticipée de Cavani va s’ajouter à celles d’autres joueurs. Tanguy Kouassi, qui va signer avec le Bayern Munich, et Adil Aouchiche, qui devrait s’engager avec Saint-Etienne, vont aussi partir. Paris attaquera la fin de la C1 2019/2020 en étant amoindri numériquement, même si selon RMC Sergio Rico, Eric Maxim Choupo-Moting et Layvin Kurzawa ont entamé des discussions pour prolonger leur bail jusqu'à fin août et au-delà pour Kurzawa, ce qui est un rebondissement. Si tout ne s'écroule pas pour autant, les paroles de Leonardo au JDD en ont pris un sacré coup : "On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions", s’était avancé le directeur sportif brésilien la semaine dernière.

L’autre cas qui posait question était celui de Thomas Meunier. Également en fin de contrat le 30 juin, l’international belge va bien quitter le navire à la fin du mois. Annoncé du côté du Borussia Dortmund, le défenseur a lui aussi choisi de se consacrer à son prochain challenge sportif. Au poste de latéral droit, Thomas Tuchel ne pourra compter que sur Colin Dagba et Thilo Kehrer à Lisbonne.

