Borussia Dortmund celebrate after Erling Haaland's goal against Fortuna Dusseldorf

BINDESLIGA - Erling Haaland a sorti Dortmund d'un sacré pétrin en marquant le but de victoire chez le mal classé Düsseldorf (0-1), samedi. Le Borussia revient ainsi provisoirement à quatre points du leader Bayern, qui reçoit Mönchengladbach à 18h30. Mais surtout, Dortmund se redonne quatre points d'avance sur le troisième, Leizpig.

Dortmund peut remercier Haaland. Le Borussia s’est imposé (0-1) sur le terrain du Fortuna Düsseldorf grâce à un but de son attaquant norvégien sur la toute dernière action de la rencontre (90+5e), samedi. Un succès arraché tant le BVB aura été bousculé en deuxième période par le Fortuna qui a touché deux fois les montants par Skrzybski (82e, 90+1e). Les hommes de Lucien Favre ont longtemps souffert, ne parvenant pas à développer leur jeu et se voyant même refusé un but de Guerreiro (65e) mais ont réussi à assurer l’essentiel en reprenant quatre points d’avance sur Leipzig pour la deuxième place du championnat.

Erling Haaland n’avait plus marqué depuis le 16 mai dernier lors du derby de la Ruhr face à Schalke 04, autant dire une éternité pour l’attaquant norvégien. De retour de blessure, l’ancien joueur de Salzbourg s’est réveillé au meilleur des moments pour sauver son équipe.

Trop d'inconstance

Car le Borussia Dortmund a bafouillé son football face au Fortuna Düsseldorf qu’il avait pourtant largement battu (5-0) à l’aller. Les joueurs de Lucien Favre ont certes dominé mais de manière souvent stérile s’installant dans un faux rythme tout au long de la rencontre. Un face-à-face raté de Hakimi (18e) et un but refusé de Guerreiro (65e) ont ainsi été les seuls frissons qui ont parcouru le banc du BVB avant la délivrance de Haaland (90+5e), seul tir cadré de la seconde période pour les jaunes et noirs.

Pire. A la peine pour se créer des situations véritablement dangereuses, le Borussia gérait malgré tout tranquillement sa rencontre jusqu’à la mi-temps. De retour des vestiaires, il n’a pu empêcher le Fortuna de revenir dans la rencontre. Sobotka sur une frappe puissante à l’entrée de la surface (64e) puis Skrzybski qui a touché d’abord le montant gauche de Burki (82e) puis le poteau droit (90+1e) ont donné sueurs froides au dauphin du Bayern Munich qui a décidément le don pour alterner démonstration de force et victoire poussive en championnat. Un manque de régularité qui risque encore de lui coûter le titre cette saison.

Certes l’espoir existe mais il est mince. En offrant les trois points de la victoire dans les tout derniers instants d’une rencontre bien mal embarquée face au 16ème de Bundesliga, Haaland a permis à Dortmund de revenir à 4 points du leader bavarois qui reçoit Mönchengladbach en fin d’après-midi. En attendant, le BVB reprend 4 points d’avance sur le troisième Leipzig, 7 jours avant un affrontement décisif entre les deux équipes.

