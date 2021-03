C'est un match qui n'aurait normalement pas attiré nombre de regards. En temps normal seulement. Car si le duel entre Mayence et Fribourg sera empreint de course au maintien d'un côté et de rêves européens de l'autre, il sera surtout à marquer d'une pierre blanche pour le football tricolore. Après avoir égalé Franck Ribéry la semaine dernière lors de la rencontre perdue par Fribourg face à Leipzig, Jonathan Schmid (30 ans) va officiellement dépasser la marque de la légende du Bayern Munich pour devenir le Français le plus capé du championnat allemand.

Pourquoi ne pas battre le record de Ribéry ? En gardant la tête sur les épaules et surtout en essayant de ne pas se blesser, pourquoi ne pas aller chercher ce record !" Il y a neuf mois, le natif de Strasbourg, qui n'a jamais rien connu d'autre que le football allemand chez les professionnels, " Il y a neuf mois, le natif de Strasbourg, qui n'a jamais rien connu d'autre que le football allemand chez les professionnels, nous confiait avoir le record de l'ancien Bavarois en ligne de mire . C'est désormais chose faite.

Plus de dix ans après le début de son idylle avec la Bundesliga, et une rencontre entre Fribourg et Nuremberg le 22 janvier 2011, le natif de Strasbourg est désormais au sommet. Pour son plus grand plaisir. "Je suis très fier d'y être parvenu. Ça veut dire beaucoup de choses d'avoir rejoint Franck et je suis fier d'avoir atteint cette marque. Ribéry était un très grand joueur et il m'a toujours beaucoup inspiré", a-t-il expliqué au lendemain du match face à Leipzig.

Interpellé par Christian Streich, le coach de Fribourg, sur la perte de son record, Franck Ribéry a réagi sur les réseaux sociaux. Beau joueur, l'ailier français, aujourd'hui à la Fiorentina, n'avait pas manqué de saluer la performance du latéral droit, également passé par Augsbourg et Hoffenheim au cours de sa carrière. "Bonjour M. Streich et bonjour Jonathan. 273 matchs de Bundesliga… C'est incroyable. Seuls les meilleurs peuvent le faire."

Six, Guillou, Ismael, Sagnol, Micoud, Lizarazu, Ribéry ; oui, Jonathan Schmid s'est installé à la table des meilleurs. Le résultat d'un sacré bonhomme de chemin pour accrocher ce record honorifique. Homme de base de Christian Streich depuis plusieurs saisons déjà, apparu à 21 reprises en Bundesliga cette saison, le plus allemand des joueurs tricolores a encore de belles années devant lui et devrait encore faire grimper la marque. Tout en gardant son rêve de jouer au Racing Club de Strasbourg dans un coin de la tête pour enfin goûter à la Ligue 1. "Jouer à la Meinau, ça a toujours été un rêve depuis que je suis gamin…"

