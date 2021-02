Une semaine après une défaite sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (2-1), le Bayern Munich devait réagir avec la réception de Cologne (14ème), samedi, lors de la 23ème journée de Bundesliga. Mission accomplie pour le champion d’Allemagne, large vainqueur (5-1) grâce notamment à Goretzka (trois passes décisives), Lewandowski et Gnabry (un doublé chacun). En attendant la rencontre de Leipzig, le leader compte cinq points d’avance.

Le jour de son 121ème anniversaire, le Bayern a offert une démonstration offensive qui aurait sans doute comblé de joie ses supporters, évidemment absents aujourd’hui à l’Allianz Arena. Dans une première période sérieuse, les Munichois, avec Hernandez et Coman sur le banc, ont trouvé la faille à deux reprises et n’ont jamais été inquiétés. De la tête, Choupo-Moting a inscrit son premier but de la saison en championnat sur un centre de Goretzka (1-0, 18e). L’international allemand a récidivé un quart d’heure plus tard avec un nouveau caviar, cette fois pour Lewandowski (2-0, 33e).

Retours gagnants pour Müller et Gnabry

Sereine dans le premier acte, la défense bavaroise a affiché plus de difficultés après la pause, comme c’est souvent le cas cette saison. Une incompréhension entre Boateng et Alaba a permis à Skhiri de réduire l’écart rapidement grâce également à un slalom maîtrisé dans la surface et un ballon piqué parfait devant Neuer (2-1, 49e). Le gardien allemand a failli encaisser un but gag après une grossière erreur, une perte de balle devant Drexler qui a finalement touché le poteau (75e).

Mais le secteur offensif du champion d’Europe a vite mis fin aux doutes. Sur son premier ballon, Müller (de retour après une absence en raison du Covid) a adressé une passe décisive pour le doublé de Lewandowski (3-1, 65e). Entré en jeu à 25 minutes du terme, Gnabry a aussi frappé deux fois. D’abord en taclant sur un bon centre de Hernandez, qui a joué vingt minutes (4-1, 82e). Ensuite de la tête sur une nouvelle offrande de Goretzka, la troisième de la journée (5-1, 86e) ! Le Bayern Munich a donc bien réagi après son revers à Francfort. Il a aussi idéalement préparé son choc du week-end prochain, face à un Dortmund très en forme ces dernières semaines et vainqueur dans le même temps face à l'Arminia Bielefeld.

Wolfsburg reste impérial

Dans les autres matches, Wolfsburg s'est emparé seul de la troisième place grâce à une victoire probante contre le Hertha Berlin (2-0), à sept points du leader. Wolfsburg est, avec Francfort, l'équipe la plus en forme en Bundesliga en 2021. Les "Loups" viennent de jouer huit matches consécutifs sans encaisser un but ! Ils n'ont plus perdu depuis le 3 janvier (six victoires, trois nuls).

Dortmund, qui sort un peu de sa récente crise, a de nouveau pris trois points contre le barragiste Bielefeld (3-0) mais reste toujours hors du top-4 qualificatif pour la Ligue des champions, son objectif officiel. Son voisin et rival Schalke, monument historique du foot allemand, continue sa descente aux Enfers avec une défaite 5-1 à Stuttgart. Toujours lanterne rouge, l'équipe de Gelsenkirchen n'a pris que 9 points cette saison (une seule victoire, six nuls) et stagne à 9 longueurs du barragiste Bielefeld.

