A force de jouer avec le feu, le Bayern a fini par se brûler les ailes. Pourtant rapidement mené 2-0, le Borussia M’Gladbach a superbement retourné la situation grâce à un grand Jonas Hofmann, auteur de deux buts et d’une passe décisive (3-2) vendredi soir, pour le compte de la 15e journée du championnat d'Allemagne. Les coéquipiers de Robert Lewandowski, auteur de son 20e but de la saison, vivent décidément une étrange période et risquent de perdre leur première place en cas de victoire du RB Leipzig face au Borussia Dortmund ce samedi. De son côté, Mönchengladbach se relance dans la course à l’Europe en revenant à quatre points du podium.