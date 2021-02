Sauf retournement de situation de dernière minute, David Alaba ne sera plus un joueur du Bayern Munich l'été prochain. Le défenseur international autrichien de 28 ans n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club bavarois et négocierait déjà avec plusieurs grosses écuries, le Real Madrid en tête selon la presse espagnole. Cependant, le joueur a de folles exigences au niveau salariale qui semblent ralentir les négociations.

D'après les informations d'ESPN et The Telegraph, l'Autrichien réclamerait un contrat de cinq ans, un salaire de 450 000 euros par semaine, soit 22 millions par an. Des standards astronomiques en totale contradiction avec la crise économique que traversent les clubs européens actuellement, y compris les poids lourds du continent. Alors que le Real Madrid semble inflexible dans les négociations avec Sergio Ramos, pas sûr qu'il accepte d'accueillir David Alaba à ce tarif.