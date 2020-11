Müller, Hummels et Boateng : les fantômes de la Mannschaft sont bien vivants

Auteur d'un tacle engagé sur Erling Haaland près du rond central, l'international allemand a pris toute la puissance du géant norvégien sur sa jambe droite, en extension à ce moment-là. Le staff médical du Bayern a longtemps ausculté son genou droit. En larmes, Kimmich a semble-t-il compris qu'une mauvaise nouvelle venait de lui tomber dessus. L'assistance de David Alaba et Thomas Müller n'y a rien changé.

La séquence en elle-même est d'ailleurs bête : sur une touche jouée rapidement côté droit par Kingsley Coman à la 34e minute, Bouna Sarr a rapidement joué en retrait pour Kimmich. Alors qu'il était en capacité de contrôler pied gauche, le vainqueur de la dernière Ligue des champions a choisi de laisser couler le cuir pour jouer plus facilement côté gauche.

Mal lui en a pris : Erling Haaland, qui traînait par là, a bien anticipé et piqué le ballon sous ses yeux. Auteur d'un tacle désespéré, mais dangereux pour Haaland et pour lui, Kimmich a payé cher ce choix de laisser filer ce ballon et d'avoir mis sa jambe en opposition. L'arbitre l'a d'ailleurs sanctionné d'un carton jaune pour cette intervention.