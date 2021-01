Le supporters de Schalke 04 peuvent souffler. Et savourer enfin ce goût de la victoire qu'ils n'avaient plus connus depuis 30 matches, après le net succès acquis samedi face à Hoffenheim (4-0). In extremis, le club de la Ruhr ne rejoindra donc pas le Tasmania Berlin, qui détient le triste record historique du championnat d'Allemagne, avec une série de 31 rencontres sans gagner en 1965-66. Un triplé de l'Américain Matthew Hoppe et un but du Marocain Amine Harit ont fait le bonheur de Schalke, qui laisse la dernière place à Mayence. Mais reste 17e et relégable, à trois points du potentiel barragiste Bielefeld, qui accueille dimanche le Hertha Berlin.