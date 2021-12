Kingsley Coman n'est décidément pas épargné. Titularisé par Julian Nagelsmann, l'international français du Bayern Munich s'est de nouveau blessé, ce mardi soir, sur la pelouse du VfB Stuttgart peu avant la demi-heure de jeu. Visiblement touché derrière la cuisse, l'ancien joueur du PSG et de la Juventus Turin a été contraint de s'arrêter en pleine course. Avant de sortir, grimaçant et inquiet, pour laisser sa place à Leroy Sané.

Ad

Ligue des champions Qui sont les gagnants et les perdants du deuxième tirage ? HIER À 17:27

Bundesliga Kimmich va finalement se faire vacciner contre le Covid-19 12/12/2021 À 17:55