Le Bayern Munich frappe un grand coup. Ce samedi soir, les Bavarois sont allés s'imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-3), lors de la 14e journée de Bundesliga. Au Signal Iduna Park, un doublé de Robert Lewandowski (9e, 77e s.p.) et un but de Kingsley Coman (44e) ont permis aux Munichois de remporter le 105e Klassiker de l'histoire du championnat d'Allemagne, alors que le BvB avait marqué grâce à Julian Brandt (5e) et Erling Haaland (48e). Au classement, les hommes de Julian Nagelsmann prennent quatre longueurs d'avance en tête sur leur adversaire du jour, deuxième.

Au-delà du caractère historique de cette confrontation, elle mettait surtout aux prises deux buteurs d'un immense talent, Robert Lewandowski et Erling Haaland. Et les deux ont donc eu l'opportunité de briller. L'attaquant polonais a creusé l'écart en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat d'Allemagne, après avoir inscrit ses quinzième et seizième buts en seulement quatorze journées désormais disputées.

La grosse frayeur de Brandt

Dans un premier temps, il a eu l'opportunité d'égaliser, sur la onzième passe décisive de Thomas Müller en Bundesliga, d'une frappe du pied droit (9e, 1-1), après un ballon perdu par Mats Hummels au milieu de terrain. En fin de rencontre, Lewandowski s'est ensuite mué en sauveur, en transformant un penalty, obtenu après une main de... Hummels (77e, 2-3). Le Polonais a marqué au moins deux buts en un seul match de Bundesliga contre le Borussia Dortmund pour la huitième fois. Jamais un joueur n'avait autant inscrit au moins un doublé contre un même adversaire dans l'histoire de la compétition.

Auparavant, le prodige norvégien Haaland, longtemps blessé et revenu seulement le week-end dernier, avait inscrit son onzième but de la saison dans l'élite, d'une très belle frappe enroulée du pied droit (48e, 2-2), profitant d'une hésitation fatale de Dayot Upamecano. Des erreurs défensives, il y en a eu finalement sur les cinq buts de cette rencontre. Juste avant la pause, Kingsley Coman, qui n'a jamais hésité à solliciter Gregor Kubel (26e, 57e), avait redonné l'avantage aux siens, après un ballon mal repoussé par Raphaël Guerreiro (44e, 1-2). Quant au moment de l'ouverture du score, en tout début de rencontre, Julian Brandt avait réussi à mettre dans le vent Alphonso Davies, fautif sur le marquage (5e, 1-0).

Dans le second acte, ce même Brandt a ensuite causé une énorme frayeur à tous, lorsqu'il a alors semblé perdre connaissance, après un choc tête contre tête avec Upamecano (66e). A peine cinq minutes plus tard, c'est Lucas Hernandez qui s'est tordu de douleur, après que sa cheville gauche a tourné sur une puissante frappe adverse. De très longs arrêts en jeu qui ont forcément cassé le rythme et donné dix minutes de temps additionnel.

Mais même avec cela, le Borussia n'a plus jamais réussi à revenir, malgré d'ultimes tentatives de Donyell Malen (90e+5) puis de Thomas Meunier (90e+6). Le BvB, qui enregistre une septième défaite consécutive contre ce même adversaire, chute pour la première fois à domicile cette saison en championnat. S'il conservera sa place de dauphin, il pourrait toutefois avoir du mal à rattraper le Bayern, qui pourrait accentuer son avance samedi prochain (15h30), contre Mayence.

