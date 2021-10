Le Hertha Berlin va exiger que ses joueurs et les membres de son staff qui refusent de se faire vacciner paient leurs propres tests Covid-19 à l'avenir. Selon les règles de la Ligue allemande de football (DFL), les joueurs doivent subir un test PCR deux fois par semaine, mais le Hertha fait tester son personnel six fois par semaine. Le directeur sportif du club Fredi Bobic a déclaré au quotidien allemand Bild que "90%" des joueurs et du staff sont vaccinés.

Plus de 82% des joueurs de Bundesliga seraient par ailleurs vaccinés. Le Hertha a déjà été mis en quarantaine deux fois cette année en raison d'un début de foyer épidémique en son sein. Le club berlinois a mal commencé la saison de championnat en perdant cinq de ses sept premiers matches.

Bundesliga "No comment" : Haaland grimace, Mbappé a une meilleure note que lui dans FIFA 22 HIER À 10:54

Bundesliga Leverkusen revient à hauteur du Bayern 03/10/2021 À 19:50