Le début de saison du BVB est loin d'être idéal, mais les Jaune et Noir continuent de s'accrocher, comme ils peuvent, à la surprenante locomotive de tête composée de l'Union Berlin, de Fribourg et du Bayern Munich. Et ce samedi, ça passait par une victoire contre Stuttgart à domicile. Les hommes d'Edin Terzic n'ont pas tremblé et se sont imposés 5-0. Et ils ont bien fait puisque devant, le Bayern a assuré le coup contre Hoffenheim (2-0) et Fribourg a fait de même contre le Werder Brême (2-0). Du côté de Leipzig, Christopher Nkunku, buteur, et ses coéquipiers sont toujours dans le brouillard et végètent à la neuvième après un nul (3-3) à Augsbourg.

Bellingham insatiable, Leipzig instable

S'il y a une performance individuelle à retenir dans cette journée de Bundesliga, c'est celle du jeune Jude Bellingham. Moins de deux minutes au compteur qu'il combinait déjà avec Niklas Süle pour ouvrir le score. Insatiable, il a continué à la 53e, tout seul, comme un grand, cette fois. A 25 mètres du but il s'est retourné, s'approché de la surface et a enroulé une frappe imparable en direction du petit filet de Florian Muller. Niklas Süle (13e), Giovanni Reyna (44e) et Youssoufa Moukoko (72e) se sont joints à la fête. Malgré son inconstance (trois derniers matches sans victoire avant ce samedi), le Borussia se maintient dans le course au titre, en quatrième position avec 19 points.

La tâche n'a pas été beaucoup plus compliquée pour Fribourg. A onze contre dix dès la 14e minute et l'exclusion de Marco Friedl, les hommes de Christian Streich ont longtemps éprouvé des difficultés à profiter de leur supériorité numérique, avant le but d'ouverture signé Lukas Kübler à la 56e.Vincenzo Grifo a ensuite doublé la marque sur pénalty (80e) pour permettre à son équipe de reprendre sa marche en avant après la déroute en Bavière le week-end dernier. Et surtout de rester troisième avec 19 points à deux points du leader. Les seuls signes inquiétants à relever chez les cadors de Bundesliga ce samedi sont du côté de Leipzig. Menés 3-0, les joueurs de Marco Rose étaient menés 3-0 avant de passer en supériorité numérique et d'égaliser sur le fil à la 90e grâce à Hugo Novoa Ramos.

