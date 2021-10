La vie sans Erling Haaland est difficile pour le Borussia Dortmund et son nouvel entraîneur Marco Rose. Le Norvégien de 21 ans tourne cette saison à plus d'un but par match et sa puissance physique crée un point d'appui et de fixation des défenses qui fait cruellement défaut en son absence. Mais le BVB compense par la rigueur et la solidarité. Et le capitaine Marco Reus, l'international néerlandais Donyell Malen ou l'Allemand Julian Brandt ne sont pas des attaquants maladroits non plus.

Les Noir et Jaune, devant 40.000 supporters (50% de la capacité du stade) avaient logiquement ouvert le score dès la 10e minute par l'ancien lorientais Raphaël Guerreiro, sur pénalty (1-0). Mais les joueurs de la Ruhr ont ensuite connu un passage à vide dont ont profité les visiteurs pour revenir dans le match. La punition est arrivée à la 35e minute par Andi Zeqiri (1-1, 35e).

Ligue des champions Une nouvelle balade et le Bayern Munich gifle Kiev 29/09/2021 À 20:51

Recadré par Marco Rose à la pause, le Borussia est revenu avec de meilleures intentions et Brandt, lancé sur la droite par son capitaine Marco Reus, a joliment redressé du droit pour tirer du gauche, dans le coin à ras de terre (2-1, 51e) pour marquer le but de la victoire contre Augsbourg, une équipe qui flirte avec la zone de relégation.

M'Gladbach 18 ans après

Petit événement à Wolfsburg, où le Borussia Mönchengladbach s'est imposé pour la première fois dans l'antre des "Loups" depuis novembre 2003. Cette victoire chez l'ex-leader de Bundesliga (1-3), qui fait suite à un succès la semaine dernière contre Dortmund, remet définitivement les "Poulains" sur de bons rails, après un début de saison calamiteux. Car ces trois points ramènent provisoirement M'Gladbach dans la première moitié du tableau : en huitième position avec 10 points.

Mönchengladbach a d'abord mis Wolfsburg K.-O. en moins de dix minutes. Le premier but, de l'international suisse Breel Embolo, est de ceux qui postuleront au titre de "but de l'année" en fin de saison : un retourné acrobatique parfait dans les six mètres (1-0, 5e). Deux minutes plus tard, le jeune international Jonas Hofmann a doublé la mise (2-0, 7e). Mais Wolfsburg - adversaire de Lille en phase de groupe de Ligue des champions - est revenu à 2-1 avant la pause grâce à Waldschmidt (24e).

Le match s'est logiquement tendu en deuxième période. Déjà averti, le défenseur central français Maxence Lacroix a été exclu à la 76e minute pour une faute dans la surface. Lars Stindl a tiré trop mollement son penalty et le gardien belge des Loups Koen Casteels l'a stoppé sans difficulté. A dix, Wolfsburg a tenté de presser pour égaliser, ce qui a engendré un troisième but en contre dans le temps additionnel de Joe Scally (3-1, 90e+5). L'équipe plonge à la 5e place provisoire avec 13 pts.

Bundesliga Malgré l'expulsion de Pavard, le Bayern poursuit sa série 24/09/2021 À 20:22