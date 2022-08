Le Bayern Munich aurait-il trouvé sa bête noire ? Déjà en difficulté contre le Borussia Mönchengladbach l’an dernier (aucune victoire en trois rencontres), le champion d’Allemagne a une nouvelle fois perdu des points face à Marcus Thuram et ses coéquipiers ce samedi à l’Allianz Arena (1-1). L’international français a ouvert le score en première période et Sané a égalisé en fin de match. Le Bayern, tombé sur un immense Sommer, conserve tout de même la tête de la Bundesliga.

Ad

Bundesliga 0-7 : Le Bayern sans pitié avec Bochum 21/08/2022 À 17:22

33 tirs dont 20 cadrés. Les chiffres de la domination bavaroise sont impressionnants mais ils rapportent seulement un point. Car en face, Sommer a écœuré l’attaque de feu munichoise. Dès les premières secondes, le gardien suisse a montré qu’il était dans un grand jour en déviant une tête puissante d’Upamecano (1ère).

Sommer en vue

Sa prestation XXL s’est principalement poursuivie en seconde période face à Mané, Sané, Pavard ou de Ligt entré en jeu comme attaquant en fin de match (61e, 64e, 71e, 90e+1). Sommer a bien été trompé par Mané à deux reprises mais à chaque fois, le Sénégalais a été signalé hors-jeu (34e et 39e). Il a fallu un plat du pied au point de penalty de Sané pour faire vaciller le gardien de Gladbach (1-1, 83e).

Les visiteurs ont longtemps pensé faire le hold-up parfait car Thuram a profité d’une intervention manquée d’Upamecano pour filer au but et marquer son troisième but de la saison sur le premier tir de son équipe (0-1, 43e). Mais vu le scénario de la rencontre, Gladbach se contentera sans doute de ce point qui lui permet d’être toujours invaincu cette saison. Le Bayern l’est aussi mais sa série de victoires pour démarrer la saison s’arrête à quatre toutes compétitions confondues.

Transferts Bayern, Real, Atlético, Dortmund… Où CR7 s’intégrerait-il le mieux ? 18/08/2022 À 15:53