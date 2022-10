Julian Nagelsmann a annoncé la bonne nouvelle. Kingsley Coman, blessé il y a près d'un mois avec le Bayern Munich, revient "en forme" et pourrait entrer en cours de match ce week-end contre le Borussia Dortmund. L'ailier de 26 ans "est en forme, a bien supporté les tests d'effort et s'entraîne avec l'équipe", a déclaré l'entraîneur bavarois sur le site du Bayern Munich.

"Il n'est pas encore candidat pour débuter mais il est candidat pour être remplaçant", a ajouté l'entraîneur allemand, pour qui Kingsley Coman "est prêt et pourrait jouer 30 ou 40 minutes". Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite à l'entraînement le 9 septembre avant la réception de Stuttgart, l'international français a notamment manqué le rassemblement des Bleus mi-septembre et les deux matches de Ligue des nations contre l'Autriche et au Danemark.

Son retour à la compétition est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, à l'approche de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

