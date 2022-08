De Dunkerque au Bayern Munich, il ne peut y avoir qu'un pas (et quelques mois). Très proche de Sadio Mané qui a signé en Bavière cet été, Désiré Ségbé Azankpo vient de s'engager avec le Bayern Munich pour deux ans. Il y évoluera avec la réserve du géant bavarois. L'anecdote a de quoi faire sourire mais elle comprend une belle histoire d'amitié. Depuis leur passage à Génération Foot au Sénégal, Sadio Mané et Désiré Ségbé Azankpo sont en effet restés très amis.

S'ils ont découvert Metz ensemble, le Sénégalais et le Béninois ont pourtant eu des carrières bien différentes, l'un filant vers les sommets du football international pendant que l'autre végétait dans les divisions inférieures ou les championnats de seconde zone (Roumanie, Slovaquie…), en raison notamment de blessures à répétition. Mais ils ont gardé des liens forts de leurs jeunes années à Génération Foot, où ils partageaient tout (chambre, vêtements…) comme le rapporte le journaliste Saddick Adams sur Twitter.

Ces dernières semaines comme le précise Bild, c'est ainsi Désiré Ségbé Azankpo qui a accompagné l'ancienne star de Liverpool au Bayern. Et après un essai obtenu notamment grâce à l'appui du Sénégalais, l'international béninois, qui n'a plus de contrat depuis son départ de Dunkerque l'hiver dernier (1 but en 17 matches de L2 en 2021-22), a donc convaincu les dirigeants du championnat d'Allemagne de lui donner un contrat. Le Bayern s'offre en plus un renfort de luxe pour permettre à Sadio Mané d'être dans les meilleures conditions pour réussir son intégration. Et ça, ça n'a pas de prix.

