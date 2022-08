Le patron du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke a démenti les rumeurs d'une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo à Dortmund. "Cristiano Ronaldo et le Borussia Dortmund. Au premier abord, ça a l'air charmant. J'adore ce joueur, c'est l'un des plus grands joueurs que le monde ait jamais vu. Mais il n'y absolument aucun contact entre les parties prenantes et en conséquence pas de transfert", a réagi Hans-Joachim Watzke.

Il veut partir, mais... Un nouveau club vient de recaler Ronaldo

Selon certains médias, Cristiano Ronaldo serait intéressé par le Borussia Dortmund où il aurait la garantie de jouer la Ligue des champions cette saison, ce qui n'est pas le cas à Manchester United. Il aurait également un défi de plus à relever dans son immense carrière: remporter le championnat d'Allemagne, après avoir été sacré en Espagne, en Italie et en Angleterre.

Mais le Borussia, qui a perdu à l'intersaison son avant-centre norvégien Erling Haaland, parti à Manchester City, ne semble pas intéressé à en croire Hans-Joachim Watzke. "Nous devons encore plus investir dans la jeunesse et on joue la carte des top talents. C'est sûrement une stratégie. Mais on doit aussi s'attendre à ce que ces joueurs après deux ou trois saisons nous quittent", a-t-il souligné, laissant sous-entendre qu'un joueur de 37 ans, l'âge de Cristiano Ronaldo, ne rentre pas totalement dans la philosophie du Borussia.

CR7 est encore sous contrat un an avec Manchester

Pour remplacer Haaland, le BVB a recruté Sébastien Haller, qui sera absent plusieurs mois en raison d'un cancer des testicules diagnostiqué quelques jours après sa signature à Dortmund. Pour palier cette absence, le Borussia a recruté Anthony Modeste et mise sur ses jeunes, notamment Youssoufa Moukoko (17 ans) ou Karim Adeyemi (20 ans).

Quintuple Ballon d'Or (2008, 2014, 2015, 2016, 2017), CR7 est encore sous contrat un an avec Manchester United. Il avait séché la reprise des entraînements des Red Devils en juillet, puis la tournée en Asie et Australie. Cette absence avaient été vue par de nombreux médias britanniques comme une expression de la volonté de la star de quitter Manchester, sixième de Premier League et non qualifié pour la prestigieuse Ligue des champions.

Il a cependant joué les 90 minutes lors de la déroute de ManU à Brentford (4-0) il y a une semaine, pour la 2e journée du championnat d'Angleterre, qui a plongé les Mancuniens à la dernière place de Premier League.

