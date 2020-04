Calendrier, fair-play financier et contrats : l'UEFA donne des précisions sur la suite de la saison

À l'instar de ses 55 fédérations, l'UEFA navigue pour l'instant à vue. Face à la crise sanitaire qui frappe actuellement le monde, l'instance dirigeante du football européen tente tant bien que mal de planifier la suite de la saison. A vrai dire, la priorité est certainement ailleurs à l'heure actuelle. Mais pour les parties prenantes, et au vu des sommes en jeu, elle est vitale. "Le football risque la récession", prévenait d'ailleurs Gianni Infantino, président de la FIFA, la semaine passée.

"Nous croyons que toute décision d'abandonner les compétitions domestiques est à ce stade prématurée et non justifiée", a de son côté prévenu le président de l'UEFA Aleksander Ceferin dans une lettre aux fédérations, ligues et clubs, dont l'AFP a obtenu copie.

La C1 et la C3 en été ? Pas la "première option"

En coulisses, l'UEFA travaille désormais à la refonte du calendrier. Autant prévenir, elle ne s'annonce pas évidente. La priorité, comme convenue avec les fédérations, est la conclusion des championnats nationaux. Dans un premier temps, l'Euro a ainsi été reporté d'un an. Ensuite, l'UEFA a fait savoir jeudi qu'aucun match ne serait disputé par les sélections nationales en juin, y compris les simples matches amicaux ou encore les compétitions de jeunes. De quoi y voir (un peu) plus clair. Concernant la Ligue des champions et la Ligue Europa, une hypothèse serait de les faire jouer en juillet ou août.

"Mais pour l'instant, ce n'est pas notre première option", a rectifié Michele Uva, vice-président de l'UEFA, ce vendredi. "On discute avec les fédérations, ligues et clubs pour reprendre et terminer les championnats en insérant, au milieu, les matches européens", ajoute-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Pas de quoi changer les habitudes, donc. Uva précise également que la décision de reprendre les entraînements et les championnats nationaux revient "aux gouvernements" en fonction "des dispositions de santé publique".

Contrats et fair-play financier

Autre interrogation : que se passerait-il si le championnat d'un club participant aux compétitions européennes s'arrêtait définitivement? "Si le championnat est arrêté par un décret, c'est une chose. S'il y a la possibilité de s'entraîner et jouer mais que le championnat a été suspendu, un club peut quand même participer aux Coupes", répond Uva. Et si une équipe refuse de s'aligner en C1 ou C3 ? "Nous n'avons pas pensé à ça, la volonté des fédérations et ligues est de reprendre", assure le vice-président de l'UEFA.

Houssem Aouar (OL) et Miralem Pjanic (Juventus Turin) en Ligue des championsGetty Images

Concernant la deadline du 30 juin, date officielle de la fin de la saison sportive, ce dernier assure qu'il faudra "un décret-loi" pour passer outre. Et les contrats des joueurs ? La FIFA "a donné sa disponibilité" pour mettre en place une nouvelle "disposition", confirme Uva. Concernant la délicate question du fair-play financier, officiellement suspendu cette semaine, Uva a également donné des précisions supplémentaires.

"Il ne pouvait pas être annulé, il a fait passer les pertes de 1,7 milliard d'euros à un résultat positif de 141 millions d'euros en seulement huit ans, explique-t-il. Mais il fallait prendre en considération les problématiques liées au Covid-19 et donc adapter temporairement les normes, en ne demandant pas le budget 2020-2021 dans les documents nécessaires. Toutefois, l'équilibre budgétaire et le paiement des dettes échues restent en vigueur."

Enfin, et alors que plusieurs joueurs s'inquiètent du possible enchaînement des rencontres, Michel Uva prévient que la "protection de la santé" et le "stress physique" seront pris en considération au moment d'établir les calendriers. "Il pourrait y'avoir des décalages par la suite", annonce-t-il concernant le possible enchaînement de cette saison et la prochaine. "On va repenser les calendriers. Il y aura une place pour les selections en septembre, octobre ou novembre et l'éventuel départ des groupes des compétitions européennes en octobre", conclut-il.