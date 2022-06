On s'en doutait un peu, au vu du ton adopté et de la moue affichée lors de la conférence de presse qu'il avait donnée l'été dernier pour annoncer qu'il quittait Boca Juniors, mais rien n'était encore officiel. "Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie", avait-il déclaré, Ça l'est désormais, Carlos Tevez, 38 ans, a mis définitivement fin à sa carrière de joueur de football, plus d'un an après son dernier match professionnel avec Boca Juniors, son club formateur et club de cœur.

"Je suis retraité c'est confirmé. (...) J'ai arrêté de jouer parce que j'ai perdu mon plus grand fan" s'est justifié le buteur argentin, dont le père adoptif est décédé du Covid19 en février 2021. "Je profite bien de ma vie, de ma famille, de mes affaires. On m'a proposé beaucoup de choses, mais c'était des changements très importants pour ma famille. En tant que joueur, j'ai déjà donné tout ce que j'avais dans le coeur. Je suis plus que tranquille" a-t-il poursuivi.

Un avenir en tant qu'entraineur ?

Pour autant, "l'Apache" n'en a pas fini avec le foot. Il aimerait s'installer sur les bancs de touche, et pour ça il se prépare déjà. "J'ai décidé que j'allais entraîner. (...) J'ai un coach qui m'apprend à communiquer. Il faut se préparer, a-t-il détaillé. Je ne vais pas prendre un club et dire qu'il faut gagner pour ne pas être tous limogés. Je dois donner aux joueurs les moyens de gagner".

De quoi donner encore un peu de plaisir aux fans qui l'ont suivi dans sa très riche carrière, entre ses passages à Manchester City, Manchester United (avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2008), à la Juventus et ses deux retours au pays, à Boca.

