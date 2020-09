L’Atlético de Madrid relance la piste Edinson Cavani

Benfica, la Juventus Turin et même Leeds ; les prétendants pour Edinson Cavani ne manquent pas cet été. Pourtant, un courtisan de longue date a refait surface. En effet, selon le média espagnol Cuatro, l’Atlético de Madrid serait toujours très intéressé par les services de l’international uruguayen. El Matador pourrait remplacer Alvaro Morata et Diego Costa, annoncés partant de la capitale espagnole.

Notre avis : Le retour d’un vieux serpent de mer. L’Atlético a des ambitions et les moyens de parvenir à ces dernières. Mais il faudra d’abord faire du ménage devant pour s’offrir Cavani.

M’Vila en route pour l’Olympiakos

La rumeur enflait depuis plusieurs jours, le dénouement est désormais proche. Yann M'Vila (30 ans) devrait bientôt s'engager pour trois saisons avec l'Olympiakos le Pirée, comme le rapporte L'Equipe. L'agent du joueur serait actuellement à Athènes pour régler les derniers détails liés au transfert. L'international français ne rentrait plus dans les petits papiers de Claude Puel.

Notre avis : Un départ bienvenu qui va permettre à Sainté de dégager des liquidités.

Et si Bellerin retournait à Barcelone ?

Courtisé par Paris, et plus récemment Leverkusen, Hector Bellerin serait aussi dans les petits papiers du FC Barcelone, selon Mundo Deportivo. Mais pour cela, le club catalan doit trouver une porte de sortie à Nelson Semedo, avec qui il espère récupérer près de 40 millions d'euros. Le quotidien barcelonais affirme que le joueur privilégierait un retour aux sources plutôt qu'un départ à Paris. Pourtant, c'est bien le club parisien qui mènerait la danse. Le PSG aurait récemment transmis une offre de 28 millions d'euros (plus 5 millions de bonus) à Arsenal pour le défenseur international espagnol.

Notre avis : L’arrivée de Florenzi au PSG laisse la porte ouverte à un retour de Bellerin en Espagne. Mais le Barça a d’autres chantiers prioritaires à gérer.

Monaco en pince pour le jeune Florentino Luis

Si Monaco est en opération dégraissage depuis le début du mercato, le club de la Principauté n'en oublie pas d'alimenter les rumeurs au rayon des arrivées. Et selon les médias portugais Record et O Jogo, l'ASM lorgnerait Florentino Luis (21 ans). Apparu à 10 reprises cette saison, le milieu défensif est un élément prometteur de l'effectif de Benfica. Record rapporte que Monaco aurait proposé un prêt payant de 1,5 M€ avec une option d’achat fixée à 30 M€. Florentino Luis est également pisté par l'AC Milan.

Notre avis : L’ASM est friande des jolis coups au Portugal. Mais la concurrence semble assez intense sur le dossier.

Godin / Nainggolan, destins croisés

Cité à Rennes ces derniers jours, Diego Godin (34 ans) devrait finalement s’engager du côté de Cagliari selon la Gazzetta dello Sport. L’international uruguayen ne croisera pas la route de Radja Nainggolan qui, lui, retourne à l’Inter après son prêt en Sardaigne où il a brillé (26 matches de Serie A, 6 buts et 6 passes décisives). Tommaso Giulini a confié au micro de Sky Sports que l’international belge retournait à l’Inter, où il devrait jouer un rôle clef dans la rotation de Conte.

Notre avis : Une destination (très) surprenante pour Godin si elle se confirme, une belle carte à jouer pour Nainggolan la saison prochaine chez les nerazzurri.

Lacazette espèrerait un signe de l’Atlético en cas de départ d’Arsenal

Alors que son avenir est encore incertain à Londres, Alexandre Lacazette observe le marché des transferts. Et selon AS, l'ancien attaquant de l'OL aurait fait de l'Atlético de Madrid sa priorité en cas d'imprévu à Arsenal. De leur côté, les Colchoneros attendent que le marché se décante au niveau des attaquants pour éventuellement lancer une première offensive. En plus du Français et de Cavani, les rojiblancos ont ciblé Raul de Tomas, l’attaquant de l’Espanyol.

Notre avis : Lacazette plaît depuis longtemps à Diego Simeone. Son départ pour l’Atlético serait une belle porte de sortie.

Upamecano, priorité du Real Madrid pour l’après Ramos

Ultra performant avec Leipzig cette saison, Dayot Upamecano (22 ans) a découvert les Bleus ces derniers jours. Et selon Mundo Deportivo, le néo-international français pourrait également atterrir à Madrid en 2021. Suivi de longue date par le Real, l'ancien Valenciennois serait LA priorité des Merengue pour la succession de Sergio Ramos.

Notre avis : Une excellente option pour les Madrilènes, mais gare à Manchester United qui suit aussi le dossier et qui pourrait dégainer dès cet été.

Une première offre de 50 millions d’euros de la Juventus pour Morata

Première banderille lancée par la Juventus. Marca annonce que la Vieille dame aurait transmis une offre de cinquante millions d'euros pour s'attacher les services d'Alvaro Morata (27 ans). L'international espagnol, passé par la Juve entre 2014 et 2016, verrait d'un bon oeil un retour dans le Piémont, mais l'Atlético de Madrid se montre très gourmand dans le dossier de l'international espagnol.

Notre avis : Une somme colossale que la Juventus pourrait consacrer à d’autres pistes comme Milik, Dzeko et bien sûr Luis Suarez.

Everton travaille la piste Tomori

Décidément très actif depuis le début du mercato, les Toffees seraient maintenant en discussions avec Chelsea pour se faire prêter Fikayo Tomori selon les informations de Sky Sports. Carlo Ancelotti souhaite renforcer sa défense centrale et a fait du jeune international anglais, l'une de ses priorités.

Notre avis : Une destination surprenante pour Tomori. Everton compte déjà Michael Keane, Yerry Mina et le jeune Jarrad Branthwaite en charnière centrale. A moins qu’Ancelotti ne succombe, lui aussi, à la mode du 3-5-2 ?

Zaniolo, la blessure qui pourrait changer le destin de Dzeko

Gravement blessé lors du rassemblement de la sélection italienne (rupture des ligaments croisés), Nicolò Zaniolo ne jouera pas cette saison. Et cela pourrait avoir des incidences sur l'avenir de Edin Dzeko selon la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien révèle que l'international bosnien pourrait être retenu par les giallorossi, pas enclins à perdre leurs deux meilleurs joueurs en un si court laps de temps.

Notre avis : Dzeko n’a plus qu’un an de contrat. La Roma aurait tout intérêt à lui trouver une porte de sortie pour amorcer un nouveau cycle dans lequel viendrait s’intégrer Zaniolo par la suite.

Rhian Brewster en partance de Liverpool

Efficace lors de son prêt à Swansea entre janvier et août (11 buts en 22 matches), Rhian Brewster ne devrait pas rester à Liverpool, selon The Telegraph. L'attaquant de 20 ans pourrait retourner chez les Swans qui souhaiteraient se le refaire prêter. Toutefois, les Reds seraient tenté de le vendre pour renflouer leurs caisses. Tout en incluant une clause de rachat prioritaire. Les pensionnaires d'Anfield espèrent en tirer près de 30 millions d'euros. Certains clubs se sont déjà manifestés comme Aston Villa, Brighton et Sheffield United. Son nom revient également en Bundesliga.

Notre avis : De la jeunesse, un excellent sens du but et un profil complet ; les clubs en quête d’un attaquant polyvalent doivent se jeter sur Brewster.

Smalling à un pas d’un retour à Rome

Chris Smalling devrait bien revenir dans la ville éternelle. Selon les informations du Corriere dello Sport, l'international anglais (31 sélections, 1 but) serait sur le point de s'engager définitivement avec l'AS Roma. Une somme de 13 millions plus des bonus est évoqué pour le défenseur anglais, formé à Fulham.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour les giallorossi qui vont retrouver leur taulier défensif de la saison dernière.

Batshuayi retourne à Palace

C'est une annonce qui était attendue, la voilà officielle depuis ce jeudi : Michy Batshuayi est prêté à Crystal Palace par Chelsea. Un come-back pour l'international belge, qui avait déjà évolué avec les Eagles durant la deuxième partie de la saison 2018-2019.

Notre avis : Encore un prêt pour Batshuayi. L'attaquant belge mériterait un club qui mise sur lui définitivement.

