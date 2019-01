Ce que l’on sait de la disparition de l'avion transportant Emiliano Sala

Aucune trace de l'avion à 12h45 (heure française)

La police de Guernesey, île située dans la Manche, annonce n'avoir "pas trouvé trace de l'avion", à 12h45 (heure française). Cinq avions et deux canots de sauvetage ont couvert 2590 km² sans succès. Les recherches se poursuivent.

Des moyens nautiques et aériens français intégrés au dispositif

Nos confrères de 20 minutes ont contacté la direction générale de l'aviation civile (DGAC), rattachée au ministère français de la Transition écologique et solidaire. Elle leur a transmis les informations suivantes : "L'appareil était un avion privé de type Piper Malibu immatriculé hors de France. Il a décollé de l'aéroport Nantes-Atlantique à 20h15 (heure française) et a disparu au-dessus des eaux territoriales britanniques. Il avait bien déposé un plan de vol, comme le prévoit la réglementation aérienne. Les recherches, menées par les Britanniques, ont été renforcées ce matin par des moyens nautiques et aériens français."

Mercadal : "J'ai vu mon vestiaire très impacté ce matin"

En attente d'informations complémentaires, les messages d'espoir se multiplient. Dont celui-ci, formulé par Fabien Mercadal, coach du Stade Malherbe Caen, par l'intermédiaire du compte Twitter de son club, où Sala a évolué six mois en 2015 : "J'ai vu mon vestiaire très impacté ce matin, il est apprécié de tout le monde ici. On attend vraiment une issue favorable, on l'a évoqué avec les garçons avant l'entraînement."

Kita n'est "au courant de rien"

Interrogé par nos confrères de CNEWS au sujet de la disparition de l'avion transportant Emiliano Sala, Waldemar Kita, président du FC Nantes, a déclaré ce matin : "(Sala), c'est un garçon poli, gentil, adorable et adoré par tout le monde, très respectueux et très courtois. Je pense à sa famille". Relancé sur les circonstances de cette disparition, il a ajouté : "Je ne suis au courant de rien. Je viens de l’apprendre, tout comme vous. Je n’étais même pas au courant qu’il (Sala) était à Nantes. C’est un garçon qui n’appartient plus au FC Nantes, il fait ce qu’il veut (…) J’ai encore grand espoir qu’on le retrouve."

Le match entre l'Entente Sannois Saint-Gratien et le FC Nantes reporté à dimanche

Le FC Nantes devait se déplacer sur la pelouse de l'Entente Sannois Saint-Gratien, mercredi, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. La rencontre a été reportée à dimanche, tandis que les recherches se poursuivent.

Deux hélicoptères, deux avions et un canot de sauvetage mobilisés

Selon l'AFP, les recherches ont été interrompues pendant la nuit. Elles ont repris ce matin, d'après la police de Guernesey, qui a mobilisé deux hélicoptères, deux avions et un canot de sauvetage. Sans succès à 11h20 (heure française).

L'avion qui conduisait Emiliano Sala de Nantes à Cardiff a disparu en mer lundi soir. L'information a été communiquée par 20 Minutes, Ouest France et l'AFP, ce mardi matin. Parti de l'aéroport de Nantes-Atlantique en début de soirée, l'avion privé n'est pas arrivé à destination au Pays de Galles. Il a disparu des radars à 20h23 heure locale (21h23 heure française). Une alerte a été lancée dans la foulée. Des opérations de sauvetage ont débuté depuis. D'après l'AFP, l'avion "transport(ait) deux personnes", dont Sala. L'attaquant italo-argentin de 28 ans était revenu à Nantes lundi pour dire au revoir à ses anciens coéquipiers et vider son casier à la Jonelière, après s'être engagé samedi avec le Cardiff City FC.