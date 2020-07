44 matches en pro mais déjà son maillot retiré : le choix surprenant de Birmingham pour Bellingham

CHAMPIONSHIP - Birmingham City a décidé de retirer le numéro porté par Jude Bellingham, transféré au Borussia Dortmund il y a quelques jours. Le jeune joueur de 17 ans n'a joué qu'une saison en équipe première. Mais son parcours a marqué les Blues.

17 ans et déjà son numéro retiré ! Jude Bellingham n'a décidément pas fini de faire de lui. Quelques jours après l'officialisation de son transfert au Borussia Dortmund contre la modique somme de 22 millions d'euros, Jude Bellingham a eu l'honneur d'apprendre que Birmingham City allait retirer le 22, son numéro de maillot. "Dans une période remarquablement courte, Jude est devenu une figure iconique des Blues, explique le club dans un communiqué. Il a démontré comment réussir à force de talent, de travail et de détermination. Son attitude humble et engagée hors des terrains a fait aussi de lui un modèle".

Un choix aussi rare dans le monde du football que surprenant. Jude Bellingham n'a évolué qu'une saison en équipe première avec Birmingham. Il y a cependant été formé depuis ses huit ans. Au sein de l'académie ou avec Pep Clotet en équipe première, le jeune surdoué, qui évolue au milieu de terrain, Bellingham n'a bien sûr cessé de progresser en démontrant l'étendue de son talent, année après année.

International U17 à trois reprises, ce grand espoir anglais ainsi joué pas moins de 41 matches cette saison (4 buts, 3 passes) en Championship, 44 au total de sa très jeune carrière, que Birmingham a conclue à la 20e place aux portes de la relégation. Pour un joueur qui a fêté ces 17 ans en juin dernier, c'est bluffant. Suffisant visiblement pour marquer l'histoire du club.

