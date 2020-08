Une boulette monumentale du gardien de Brentford et Fulham retrouve la Premier League

CHAMPIONSHIP - Fulham s'est imposé face à Brentford (2-1) après prolongations mardi en finale des play-offs de Championship. Sur l'ouverture du score de Joe Bryan, le portier de Brentford a été coupable d'une grossière erreur mettant Fulham dans les meilleures conditions pour la montée.

La malédiction des playoffs a encore frappé Brentford qui, depuis la saison 1990/1991, a perdu en demi-finale ou en finale lors des neuf barrages qu'il a disputés, que ce soit pour accéder à la Championship ou à la Premier League. Fulham, arrivé 4e de la saison régulière, devancé à la différence de but par Brentford (3e) qui avait la meilleure attaque avec 80 réalisations, a attendu la prolongation pour débloquer ce derby de l'ouest londonien décevant pendant 90 minutes.

Un but gag mais capital

Le héros aussi tardif qu'improbable du match a été le latéral gauche Joe Bryan. Il a ouvert le score sur un coup franc assez anodin, à plus de 35 mètres du but et légèrement excentré, en voyant que le gardien espagnol des "Bees", David Raya, avait pris un risque insensé à ce moment du match en se plaçant sur ses six mètres. Bryan a enroulé sa frappe du gauche qui est allée se placer au ras du poteau (1-0, 105e).

A trois minutes de la fin, il n'a pas hésité à se projeter vers l'avant pour doubler la mise après un une-deux avec Aleksandar Mitrovic, le meilleur buteur de Championship (26 buts), rentré juste avant la prolongation. Un épilogue cruel pour Brentford qui a réduit le score dans le temps additionnel par Henrik Dalsgaard (2-1, 120+3), mais sa triplette Said Benrahma, Bryan Mbeumo et Ollie Watkins - surnommée BMW -, qui avait inscrit le total appréciable de 59 buts en championnat cette saison, a été bien trop discrète.

Il avait fallu attendre une frappe de 16 mètres du dernier, à 20 minutes de la fin du temps réglementaire, boxée par Marek Rodak au-dessus de ses cages, pour assister à la première banderilles des Bees. Certainement usés par les 46 journées de la saison régulière et les deux rencontres de demi-finale, les joueurs de Brentford ont manqué de précision dans les 30 derniers mètres adverses.

