Il a fallu du temps - le dossier traînait dans les cartons depuis l'été dernier -, mais c'est désormais acté : Wayne Rooney poursuivra sa carrière du côté de Derby County. En fin de parcours sous les couleurs du DC United (MLS), l'international anglais (34 ans) a signé un contrat d'un an et demi (plus une saison en option) avec les Rams, qui évoluent actuellement en Championship.

A en croire le communiqué publié sur le site du club du Derbyshire, l'ex-Toffee et Red Devil pourrait même faire ses débuts avec sa nouvelle formation dès jeudi, à l'occasion de la réception de Barsley (20h45). A noter que le vainqueur de la Ligue des champions 2008 débarque avec une double casquette, puisqu'en plus d'offrir ses services en tant que joueur il prêtera main forte à Philipp Cocu, l'entraîneur de l'équipe. Et cela afin de préparer au mieux une éventuelle reconversion.