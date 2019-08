Wayne Rooney is back ! Un an après avoir quitté le Royaume-Uni, la légende de Manchester United va faire son retour, à Derby County. L’attaquant du DC United, 33 ans, y aura une double casquette : celle de joueur et celle d’entraîneur-adjoint de Phillip Cocu. Il quittera les Etats-Unis à la fin de l’année civile et débutera sa nouvelle mission à Derby County en janvier. L’Indomptable s’est engagé jusqu’en juin 2021 avec une année en option.

Je suis très enthousiasmé par l’opportunité offerte par Derby County. Je suis impatient de rejoindre Phillip Cocu, ses entraîneurs et la première équipe dès le début du mois de janvier. Je suis sûr que je peux apporter une grande contribution et j’ai hâte de rencontrer tout le monde, en particulier les supporters. Je suis tout aussi enthousiaste à l’idée de commencer ma carrière d’entraîneur chez Derby County en travaillant à la fois avec l'équipe première et avec l’Académie”, a confié l’ancien Reds.