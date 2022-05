La France, cinquième et toujours coincée

La saison européenne officiellement terminé pour nos clubs, l'heure est au bilan. Et surtout au coup d'oeil habituel au classement du coefficient UEFA, où la France (5e, 60,081) est toujours coincée entre l'Allemagne (4e, 75,070 points) et le Portugal (53,382) au matin du 6 mai (le classement doit encore être mis à jour par l'UEFA, ndlr). La médaille du meilleure élève revient à l'Olympique Lyonnais, éliminé en quart de finale de la C3 par West Ham. En tout et pour tout, les Gones ont empoché 21,000 points.

Derrière, le PSG en comptabilise 19,000 après sa sortie de route face au Real Madrid en huitième de finale de la C1. Battu par Chelsea au même stade de la compétition, le LOSC est parvenu à récupérer 17,000 points et complète le podium. Suivent l'OM (16,000 pts, dans l'attente d'une mise à jour), l'AS Monaco (15,000 pts) et le Stade Rennais (14,000 pts). Au classement général, le PSG est 7e du classement (112,000 pts), devant l'OL (75,000) et l'OM (44,000).

