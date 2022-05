Le jeu : aux antipodes de l’aller

L’entame avait été un feu d’artifice à Rotterdam. Elle a été plus terne au Vélodrome, ce jeudi. On a donc attendu, encore et encore, que la rencontre s’enflamme. Mais la suite a été sur le même ton : peu spectaculaire, entre un OM à trois derrière, refroidi par les espaces qu’il avait laissés dans son dos à l’aller, et une équipe de Feyenoord plus encline à conserver son avantage qu’à enfoncer le clou. Résultat, c’est sur un terne 0-0 que Marseille quitte la Ligue Europa Conférence, aux portes de la finale.

Les joueurs : Harit survitaminé, Rongier recentré

Il était bien le seul, côté phocéen : Amine Harit avait des idées et des jambes, jeudi au Vélodrome. Il a montré cette énergie avec et sans le ballon. Mais il a aussi et surtout raté beaucoup de choses. Valentin Rongier, lui, a probablement été le meilleur joueur de l’OM. Surtout quand il a été replacé au cœur du jeu, après l’entrée au poste de piston droit de Pol Lirola à la pause.

Boubacar Kamara a été le plus rassurant défensivement, auteur d’un retour décisif dans le temps additionnel. Dans les rangs néerlandais, la transparence de Luis Sinisterra a illustré le "mode gestion" qui était activé, après la victoire 3-2 de l'aller. Et qui a donc payé.

Dimitri Payet sort sur blessure lors du match OM-Feyenoord. Crédit: Getty Images

Le facteur X : La sortie de Payet

32e minute, sortie de Dimitri Payet sur blessure. Cela ne vous rappelle rien ? Il y a quatre ans, le meneur de jeu de l’OM vivait la même mésaventure en finale de la Ligue Europa. L’issue est plus ou moins la même pour les Marseillais, avec une déception au bout. Payet avait raté le cadre une dizaine de minutes plus tôt, sur la seule occasion de ce premier acte. Aurait-il fait la différence, d’un coup de pied arrêté ou d’une inspiration ? On ne le saura jamais.

La stat : 25%

25% de réussite en demi-finale de Coupe d’Europe pour les clubs français, sur les huit dernières fois qu’ils ont été en position d'accéder au dernier​acte. Marseille a donc rejoint la finale de la C3 en 2018, le PSG celle de la C1 en 2020. Pour le reste : six éliminations, dont celle des Phocéens ce jeudi.

La décla :

Rongier, via Canal Plus :

On a le sentiment sur les deux matches d’être aussi bons voire meilleurs que cette équipe (…) On est très, très frustrés

Matteo Guendouzi prostré : l'OM est éliminé Crédit: Getty Images

La question : Pourquoi un tel non-match de l’OM ?

Pas même un frisson. L’OM jouait une demi-finale européenne, dans son antre, et on a eu du mal à vibrer pour lui. Le public a joué son rôle de douzième homme. Mais les joueurs n’ont pas été à la hauteur. Une telle contre-performance repose sur plusieurs causes. Le choix tactique de Jorge Sampaoli de se montrer moins vulnérable qu’au match aller, d’une part. La faiblesse technique des Phocéens ce jeudi, d’une autre. La plus prégnante, sans doute.

Bamba Dieng, dont on pouvait au moins louer la capacité à se créer des opportunités ces derniers temps, n’y est pas parvenu. La faute par exemple à un contrôle loupé alors qu’une chevauchée s’ouvrait à lui, en début de deuxième période. Peu après, ce sont Amine Harit et Arkadiusz Milik (remplaçant de Payet) qui ont fait preuve de la même maladresse. Concernant le manque d’impact de l’avant-centre polonais, le coach argentin peut, encore, être stigmatisé. Milik joue si peu qu’il a semblé cruellement manquer de rythme.

Au contraire, Matteo Guendouzi, lui, est un stakhanoviste. Cela commence à se ressentir un peu dans ses prestations. William Saliba a également paru dans le dur physiquement, en fin de rencontre, quand l’OM n’a même pas trouvé la force de faire le siège du but adverse. Les Marseillais disent adieu à leur rêve de titre européen à l’issue d’un match qu’ils n’ont pas joué, ou presque. C’est un triste point final. Mais ce n’est pas celui de leur saison. Ils doivent se remobiliser, parce qu’ils ont encore des choses à jouer en Ligue 1.

