Ce n'est pas forcément le 0-0 qui est frustrant. Sur ces deux matches, on a le sentiment d'être aussi bons voire meilleurs que le Feyenoord", a lâché l'ancien Nantais. Marseille ne jouera pas la première finale de la Ligue Europa Conference. Tenus en échec jeudi soir au Vélodrome (0-0), les Olympiens, rapidement privés de Dimitri Payet , regarderont le Feyenoord Rotterdam affronter la Roma , le 25 mai à Tirana, à la télévision. Des regrets, les joueurs de Jorge Sampaoli pourront en nourrir, comme l'expliquait Valentin Rongier après la rencontre au micro de Canal +. "", a lâché l'ancien Nantais.

Ad

"On est tombé face à une équipe qui était bien en place. Ils n'ont pas eu tant la maîtrise que ça sur ce match-là, a renchéri le Marseillais. On est très frustrés pour nous, le club et les supporters. Avec cette saison très éprouvante, on avait vraiment envie d'aller jouer cette finale. On doit vite relever la tête pour obtenir cette deuxième place en championnat, qui est un autre objectif tout aussi important."

Ligue Europa Conférence L’antisèche : Droit au but, devise bafouée IL Y A 16 MINUTES

Matteo Guendouzi prostré : l'OM est éliminé Crédit: Getty Images

Mattéo Guendouzi était du même avis. Et a estimé que "Marseille avait l'effectif pour gagner cette compétition". "On a tout donné, c’est dommage car on paie les erreurs du match aller. On a poussé mais ils ont bien défendu. Comme on l’a vu, en Ligue Europa, on a pas mal dominé de matchs mais on n’arrivait pas à concrétiser et c'est ce qui a fait qu'on a été reversés en C4", a indiqué le milieu marseillais à RMC Sport. Même analyse du côté de Steve Mandanda : "Malheureusement au match aller on a été défaillants. Ici on n'a pas su marquer et emballer ce match", a-t-il déclaré à M6.

Désormais, l'OM, deuxième de L1 avec trois points d'avance sur Rennes et Monaco, devra vite panser ses plaies. Surtout après la défaite face à l'OL (0-3) dimanche dernier. Les Marseillais ont encore trois matches au calendrier : déplacements à Lorient puis Rennes, et réception de Strasbourg. Trois finales pour l'OM. A défaut de la finale de la C4.

Ligue Europa Conférence La Roma ira à Tirana IL Y A 2 HEURES