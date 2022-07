Il fallait les voir dans les couloirs du Lambeau Field de Greenbay à la fin de la rencontre contre le Bayern Munich, il y a une semaine… Le match de préparation entre Man City et le Bayern Munich tout juste terminé (1-0) dans le Wisconsin, Erling Haaland, buteur après douze petites minutes, n'avait visiblement pas oublié son compère de l'attaque, Jack Grealish, avec qui un sacré concours de chambrage a vu le jour. "J'ai coûté deux fois moins cher que toi, donc je n'ai pas la pression…"

Car oui, un parfum de "bromance" commence peu à peu à s'installer dans le vestiaire des Citizens entre le "chouchou du Royaume" et le cyborg norvégien. Et c'est probablement l'un des grands enseignements de la pré-saison des Skyblues. Entre fous rires et "piques" à tout va, Erling Haaland et Jack Grealish se sont très vite trouvés au sein de l'effectif mancunien, sur le pré, comme en dehors. Une aubaine pour Guardiola et consorts.

Ombre et lumière

Si l'arrivée d'Erling Haaland est, évidemment, une immense valeur ajoutée à l'effectif déjà bien ficelé du Catalan, elle semble également être une belle bouffée d'oxygène à l'esthète Jack Grealish, comme il l'a confié pendant la préparation. "C'est un type formidable, un type brillant. Le premier jour où je l'ai rencontré, nous avons pris une voiture ensemble et même après cette balade, je me suis dit : 'quel type'. Il a les pieds sur terre et est très ouvert sur sa façon d'être. On s'y habitue."

Recruté pour 117 millions d'euros, record de la Premier League, le natif de Birmingham sait de quoi il parle et est conscient des attentes qui gravitent autour de son nouveau coéquipier. "Il est évident qu'il y aura toujours de grandes attentes, mais de nos jours, il faut faire avec. Je pense que s'il rate une occasion ou autre, les gens auront toujours quelque chose à dire. J'ai dû m'y habituer moi-même."

Revenu avec d'autres intentions pour sa deuxième saison chez les Skyblues, "Peaky Jack", déjà très apprécié au sein du vestiaire, va pouvoir s'appuyer sur un allié de poids. Au sortir d'une saison très compliquée sur le plan sportif où il a peiné à justifier le colossal investissement consenti par les Mancuniens l'été dernier, ce "cerveau fait pour le football", comme l'avait nommé Brendan Rodgers en 2020, a eu un poil de retard à l'allumage. Mais semble cette fois prêt à tourner à plein régime.

Jack Grealish et Erling Haaland lors du match amical entre Manchester City et le Bayern Munich, le 24 juillet 2022. Crédit: Getty Images

Une carte de plus pour Guardiola

Dix à l'ancienne, redoutable dans sa capacité à perforer et se créer des brèches vers la surface, Grealish a trouvé le compagnon de jeu parfait pour occuper les zones qu'il aime trouver. Le collègue idéal parfait pour terminer le chantier, surtout. Leur première sortie commune face au Bayern en a été la première illustration.

Mais cette situation ne semble pas surprendre l'ancien attaquant de Salzbourg, visiblement bien préparé à ce nouveau champ des possibles. "Comme vous le savez probablement, j'ai regardé beaucoup de matchs de City, et ces dernières années, ils jouaient sans attaquant (de pointe). Bien sûr que je me suis vu dans ces situations comme aujourd'hui, je ne suis pas surpris."

Et s'il y en a un qui peut se frotter les mains avec cette doublette, c'est bien Pep Guardiola. Car l'arrivée du géant norvégien change forcément les plans du technicien. Mais plus qu'un changement d'habitudes, c'est surtout un atout de poids pour nourrir la science tactique du Catalan.

Erling Haaland, Pep Guardiola, Jack Grealish, bienheureux en préparation et pour la saison de Manchester City. Crédit: Quentin Guichard

Le temps fera (forcément) son œuvre

Si la complémentarité hors du pré entre les deux compères est déjà visible, il a fallu être patient pour la voir se matérialiser dans le jeu. Haaland ménagé, notamment en raison de ses quelques pépins physiques de la saison dernière, la doublette n'a disputé que quarante minutes ensemble sur le rectangle vert. Suffisant pour entrevoir de belles promesses.

Conforté par la présence de Kevin de Bruyne, avec qui les premiers automatismes sont plutôt remarquables, le duo sait qu'il peut accomplir de belles choses. "Il est bon. Il peut s’améliorer, je peux m’améliorer, mais notre entente est bonne et il y a une chouette vibe avec lui, on va prendre du plaisir", a lancé avec lucidité l'attaquant après la rencontre de préparation contre le Bayern Munich (1-0), le 24 juillet dernier.

Il faudra pourtant du temps avant de faire tourner la machine mancunienne à plein régime. La dernière pièce va devoir prendre le temps de se mettre au diapason, comme l'explique Kun Agüero, baigné de guardiolisme entre 2016 et 2021. "Haaland aura besoin de temps pour s'adapter à l'Angleterre et aux exigences de Pep, tout comme je l'ai fait. Logiquement, il aura une période d'adaptation à un championnat aussi fort que la Premier League, mais je pense qu'il suivra son propre processus et les résultats seront bientôt visibles."

Patience ou non, Haaland semble pourtant prêt à en découdre, avec le revanchard Grealish dans son sillage. Ce samedi, pour le Community Shield face à Liverpool (coup d'envoi, 18h), Manchester City pourra de nouveau tester son escadron offensif flambant neuf face à son meilleur adversaire depuis cinq ans. Des Reds qui ont, eux-aussi, bien changé cet été devant. Ce premier affrontement en guise d'apéritif a de quoi promettre.

